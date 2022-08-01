https://ria.ru/20220801/makron-1806338615.html

"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина

"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина - РИА Новости, 01.08.2022

"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина

Читателей турецкого издания Haber7 возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:47

2022-08-01T10:47

2022-08-01T14:54

африка

бенин

европа

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читателей турецкого издания Haber7 возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.Во время турне по странам Африки французский лидер, беседуя с главой бенинского МИД, неожиданно коснулся его плеча, после чего дипломат поспешил почистить это место.Многие из комментаторов сочли, что таким образом Агбенонси выразил пренебрежение к Макрону, который повел себя невежливо."Куда бы он ни пошел (президент Франции. — Прим. ред.), везде делает глупости и позорится", — написал один из пользователей."Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры", — заметил другой."В начальной школе Европа была для нас примером цивилизации, и мы стремились достичь этого уровня. Сейчас я все больше задумываюсь о ее презрительном и высокомерном поведении", — поделился мнением третий читатель."У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране — большая ошибка", — отметил еще один из пользователей."Он (Агбенонси. — Прим. ред.) очень хорошо сделал. Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются", — считает пятый комментатор."Господин министр, вы поступили правильно, отразив снисходительный поступок Макрона, который приехал в Африку читать лекции", — заключили пользователи.Макрон с 25 по 28 июля совершал турне по странам Африки, посетив Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Елисейский дворец объявил, что эта поездка стала частью процесса восстановления отношений Парижа с Африканским континентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/sholts-1806335417.html

https://ria.ru/20220728/uspekh-1805474983.html

африка

бенин

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

африка, бенин, европа, эммануэль макрон