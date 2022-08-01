https://ria.ru/20220801/makron-1806338615.html
"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина
"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина - РИА Новости, 01.08.2022
"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина
Читателей турецкого издания Haber7 возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:47
2022-08-01T10:47
2022-08-01T14:54
африка
бенин
европа
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806336021_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_6822b7ed5a4a2ffe9a114384c105760d.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читателей турецкого издания Haber7 возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.Во время турне по странам Африки французский лидер, беседуя с главой бенинского МИД, неожиданно коснулся его плеча, после чего дипломат поспешил почистить это место.Многие из комментаторов сочли, что таким образом Агбенонси выразил пренебрежение к Макрону, который повел себя невежливо."Куда бы он ни пошел (президент Франции. — Прим. ред.), везде делает глупости и позорится", — написал один из пользователей."Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры", — заметил другой."В начальной школе Европа была для нас примером цивилизации, и мы стремились достичь этого уровня. Сейчас я все больше задумываюсь о ее презрительном и высокомерном поведении", — поделился мнением третий читатель."У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране — большая ошибка", — отметил еще один из пользователей."Он (Агбенонси. — Прим. ред.) очень хорошо сделал. Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются", — считает пятый комментатор."Господин министр, вы поступили правильно, отразив снисходительный поступок Макрона, который приехал в Африку читать лекции", — заключили пользователи.Макрон с 25 по 28 июля совершал турне по странам Африки, посетив Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Елисейский дворец объявил, что эта поездка стала частью процесса восстановления отношений Парижа с Африканским континентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/sholts-1806335417.html
https://ria.ru/20220728/uspekh-1805474983.html
африка
бенин
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806336021_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_71f76adfb617d1afc896aed5d481371a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, бенин, европа, эммануэль макрон
10:47 01.08.2022 (обновлено: 14:54 01.08.2022)
"Позор". Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина
Читатели Haber7 возмутились поступком президента Франции Макрона во время турне по Африке
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Читателей турецкого издания Haber7
возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.
Во время турне по странам Африки
французский лидер, беседуя с главой бенинского МИД, неожиданно коснулся его плеча, после чего дипломат поспешил почистить это место.
Многие из комментаторов сочли, что таким образом Агбенонси выразил пренебрежение к Макрону, который повел себя невежливо.
"Куда бы он ни пошел (президент Франции. — Прим. ред.), везде делает глупости и позорится", — написал один из пользователей.
"Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры", — заметил другой.
"В начальной школе Европа
была для нас примером цивилизации, и мы стремились достичь этого уровня. Сейчас я все больше задумываюсь о ее презрительном и высокомерном поведении", — поделился мнением третий читатель.
"У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране — большая ошибка", — отметил еще один из пользователей.
"Он (Агбенонси. — Прим. ред.) очень хорошо сделал. Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются", — считает пятый комментатор.
"Господин министр, вы поступили правильно, отразив снисходительный поступок Макрона, который приехал в Африку читать лекции", — заключили пользователи.
Макрон с 25 по 28 июля совершал турне по странам Африки, посетив Камерун
, Бенин
и Гвинею-Бисау
. Елисейский дворец объявил, что эта поездка стала частью процесса восстановления отношений Парижа
с Африканским континентом.