https://ria.ru/20220801/lukashenko-1806434458.html

Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика

Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика - РИА Новости, 01.08.2022

Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску интересен опыт Великобритании в экономической сфере, а английская политика абсолютно не нужна. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:54

2022-08-01T14:54

2022-08-01T14:54

в мире

максим ермолович

белоруссия

великобритания

ирландия

александр лукашенко

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_ec10c685a0a3d336b274e076563fe563.jpg

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску интересен опыт Великобритании в экономической сфере, а английская политика абсолютно не нужна.Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление Лукашенко сделал во время назначения заместителем главы администрации президента Максима Ермоловича, который до настоящего времени работал в должности посла Белоруссии в Великобритании и по совместительству в Ирландии."Опытный, грамотный, современный человек. И понюхавший, что такое Запад. Я это хорошо знаю... Человек нормальный, профессиональный, пробелорусский. Убежденный и понимающий, что надо делать в Беларуси, увидев одну из передовых стран мира - и то, что там плохо, и то, что хорошо в Великобритании. Естественно, много хорошего, особенно с точки зрения экономики. Политика нам английская абсолютно не нужна. Мы не собираемся ее копировать. Это, наверное, он тоже освоил. А вот экономика, финансовая сфера - это очень важно", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220722/putin-1804221401.html

белоруссия

великобритания

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, максим ермолович, белоруссия, великобритания, ирландия, александр лукашенко, экономика, политика