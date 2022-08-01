https://ria.ru/20220801/lukashenko-1806434458.html
Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика
Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика - РИА Новости, 01.08.2022
Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску интересен опыт Великобритании в экономической сфере, а английская политика абсолютно не нужна. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:54
2022-08-01T14:54
2022-08-01T14:54
в мире
максим ермолович
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экономика
политика
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МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску интересен опыт Великобритании в экономической сфере, а английская политика абсолютно не нужна.Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление Лукашенко сделал во время назначения заместителем главы администрации президента Максима Ермоловича, который до настоящего времени работал в должности посла Белоруссии в Великобритании и по совместительству в Ирландии."Опытный, грамотный, современный человек. И понюхавший, что такое Запад. Я это хорошо знаю... Человек нормальный, профессиональный, пробелорусский. Убежденный и понимающий, что надо делать в Беларуси, увидев одну из передовых стран мира - и то, что там плохо, и то, что хорошо в Великобритании. Естественно, много хорошего, особенно с точки зрения экономики. Политика нам английская абсолютно не нужна. Мы не собираемся ее копировать. Это, наверное, он тоже освоил. А вот экономика, финансовая сфера - это очень важно", - сказал Лукашенко.
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в мире, максим ермолович, белоруссия, великобритания, ирландия, александр лукашенко, экономика, политика
Лукашенко заявил, что Минску не нужна английская политика
Лукашенко: Минску английская политика не нужна, а опыт Лондона в экономике важен