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Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет - РИА Новости, 01.08.2022
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Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет - РИА Новости, 01.08.2022
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет
Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:03
2022-08-01T13:03
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
геннадий онищенко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко."Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?". Он отметил, что меры профилактики распространения вируса нужно принимать в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе, так как эпидобстановка в разных субъектах может значительно различаться.По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, что на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко
13:03 01.08.2022
 
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет

Онищенко: локдауна не будет, но нужно адекватно реагировать на ситуацию с COVID-19

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
"Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?". Он отметил, что меры профилактики распространения вируса нужно принимать в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе, так как эпидобстановка в разных субъектах может значительно различаться.
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, что на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииГеннадий Онищенко
 
 
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