https://ria.ru/20220801/lokdaun-1806394933.html
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет - РИА Новости, 01.08.2022
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет
Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:03
2022-08-01T13:03
2022-08-01T13:03
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
геннадий онищенко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко."Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?". Он отметил, что меры профилактики распространения вируса нужно принимать в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе, так как эпидобстановка в разных субъектах может значительно различаться.По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, что на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.
https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко
Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет
Онищенко: локдауна не будет, но нужно адекватно реагировать на ситуацию с COVID-19