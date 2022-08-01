https://ria.ru/20220801/lokdaun-1806394933.html

Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет

Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет - РИА Новости, 01.08.2022

Онищенко заявил, что нового локдауна из-за COVID-19 в России не будет

Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:03

2022-08-01T13:03

2022-08-01T13:03

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

геннадий онищенко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России вводить не нужно, но необходимо адекватно реагировать на ситуацию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко."Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?". Он отметил, что меры профилактики распространения вируса нужно принимать в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе, так как эпидобстановка в разных субъектах может значительно различаться.По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, что на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко