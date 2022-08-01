20:42 01.08.2022 (обновлено: 21:02 01.08.2022)
Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар
Народная милиция ЛНР сообщила о продолжении наступления на Соледар
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 . Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Пехота Луганской Народной республики при поддержке артиллерии продолжает наступление на Соледар, сообщил командир арторудия Народной милиции республики с позывным "Монгол".
"Находимся под Соледаром, стреляем по Соледару. Получены координаты, корректура была дана и сейчас будет уничтожение противника для продвижения нашей пехоты", — рассказал он.
Как отметил военнослужащий, продвижению пехоты содействуют в том числе расчеты пушек-гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра, предназначенные для ударов по живой силе, укрепленным районам и технике противника.
В июле официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы закрепились в 2,5 километра от Соледара.
Этот город расположен в 20 километрах от Артемовска, который сейчас находится под контролем ВСУ. Там расположен крупный транспортный узел.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.