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Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар - РИА Новости, 01.08.2022
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Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар
Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар - РИА Новости, 01.08.2022
Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар
Пехота Луганской Народной республики при поддержке артиллерии продолжает наступление на Соледар, сообщил командир арторудия Народной милиции республики с... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T20:42
2022-08-01T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
иван филипоненко
владимир путин
соледар
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Пехота Луганской Народной республики при поддержке артиллерии продолжает наступление на Соледар, сообщил командир арторудия Народной милиции республики с позывным "Монгол"."Находимся под Соледаром, стреляем по Соледару. Получены координаты, корректура была дана и сейчас будет уничтожение противника для продвижения нашей пехоты", — рассказал он.Как отметил военнослужащий, продвижению пехоты содействуют в том числе расчеты пушек-гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра, предназначенные для ударов по живой силе, укрепленным районам и технике противника.В июле официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы закрепились в 2,5 километра от Соледара.Этот город расположен в 20 километрах от Артемовска, который сейчас находится под контролем ВСУ. Там расположен крупный транспортный узел.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, россия, иван филипоненко, владимир путин, соледар, вооруженные силы украины
20:42 01.08.2022 (обновлено: 21:02 01.08.2022)
 
Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар

Народная милиция ЛНР сообщила о продолжении наступления на Соледар

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Пехота Луганской Народной республики при поддержке артиллерии продолжает наступление на Соледар, сообщил командир арторудия Народной милиции республики с позывным "Монгол".
"Находимся под Соледаром, стреляем по Соледару. Получены координаты, корректура была дана и сейчас будет уничтожение противника для продвижения нашей пехоты", — рассказал он.
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Как отметил военнослужащий, продвижению пехоты содействуют в том числе расчеты пушек-гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра, предназначенные для ударов по живой силе, укрепленным районам и технике противника.
В июле официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы закрепились в 2,5 километра от Соледара.
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