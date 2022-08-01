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Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы - РИА Новости, 01.08.2022
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Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы - РИА Новости, 01.08.2022
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
Ливан отверг предложение Израиля о взаимных уступках в вопросе делимитации морской границы, заявил РИА Новости ливанский дипломатический источник. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:47
2022-08-01T22:47
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ливан отверг предложение Израиля о взаимных уступках в вопросе делимитации морской границы, заявил РИА Новости ливанский дипломатический источник.Ранее госдепартамент США сообщил, что старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин отправится в столицу Ливана Бейрут для содействия переговорам между Ливаном и Израилем о морской границе.Согласно источнику, Израиль выразил готовность отказаться от претензий на газовое месторождение "Кана" в обмен на передачу Бейрутом части блока №8 из исключительной экономической зоны Ливана в Средиземном море. Как отметил источник, в Ливане отвергли это предложение.В июле министр энергетики Израиля Карин Эльхарар провела встречу с Хокстином, выступающим посредником на переговорах о разграничении морской границы между Израилем и Ливаном.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.В октябре 2020 года представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах при посредничестве ООН и США продолжили обсуждение принципов процесса демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки в процессе, после чего переговорный процесс вновь был остановлен.После полугодового перерыва непрямые переговоры возобновились, исходя из площади в 860 квадратных километров спорных территорий. Однако в ходе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона в свою очередь отказалась обсуждать новые требования.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
https://ria.ru/20220731/khezbolla-1806222624.html
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в мире, цены на нефть, ливан, израиль, сша, оон
22:47 01.08.2022
 
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы

Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе морской границы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ливан отверг предложение Израиля о взаимных уступках в вопросе делимитации морской границы, заявил РИА Новости ливанский дипломатический источник.
Ранее госдепартамент США сообщил, что старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин отправится в столицу Ливана Бейрут для содействия переговорам между Ливаном и Израилем о морской границе.
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Согласно источнику, Израиль выразил готовность отказаться от претензий на газовое месторождение "Кана" в обмен на передачу Бейрутом части блока №8 из исключительной экономической зоны Ливана в Средиземном море. Как отметил источник, в Ливане отвергли это предложение.
В июле министр энергетики Израиля Карин Эльхарар провела встречу с Хокстином, выступающим посредником на переговорах о разграничении морской границы между Израилем и Ливаном.
Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.
В октябре 2020 года представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах при посредничестве ООН и США продолжили обсуждение принципов процесса демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки в процессе, после чего переговорный процесс вновь был остановлен.
После полугодового перерыва непрямые переговоры возобновились, исходя из площади в 860 квадратных километров спорных территорий. Однако в ходе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона в свою очередь отказалась обсуждать новые требования.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
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