https://ria.ru/20220801/livan-1806545893.html
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы - РИА Новости, 01.08.2022
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
Ливан отверг предложение Израиля о взаимных уступках в вопросе делимитации морской границы, заявил РИА Новости ливанский дипломатический источник. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:47
2022-08-01T22:47
2022-08-01T22:47
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ливан отверг предложение Израиля о взаимных уступках в вопросе делимитации морской границы, заявил РИА Новости ливанский дипломатический источник.Ранее госдепартамент США сообщил, что старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин отправится в столицу Ливана Бейрут для содействия переговорам между Ливаном и Израилем о морской границе.Согласно источнику, Израиль выразил готовность отказаться от претензий на газовое месторождение "Кана" в обмен на передачу Бейрутом части блока №8 из исключительной экономической зоны Ливана в Средиземном море. Как отметил источник, в Ливане отвергли это предложение.В июле министр энергетики Израиля Карин Эльхарар провела встречу с Хокстином, выступающим посредником на переговорах о разграничении морской границы между Израилем и Ливаном.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.В октябре 2020 года представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах при посредничестве ООН и США продолжили обсуждение принципов процесса демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки в процессе, после чего переговорный процесс вновь был остановлен.После полугодового перерыва непрямые переговоры возобновились, исходя из площади в 860 квадратных километров спорных территорий. Однако в ходе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона в свою очередь отказалась обсуждать новые требования.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
https://ria.ru/20220731/khezbolla-1806222624.html
https://ria.ru/20220613/izrail-1794974450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, ливан, израиль, сша, оон
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе морской границы
БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ливан отверг предложение Израиля о взаимных уступках в вопросе делимитации морской границы, заявил РИА Новости ливанский дипломатический источник.
Ранее госдепартамент США
сообщил, что старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин отправится в столицу Ливана Бейрут
для содействия переговорам между Ливаном и Израилем
о морской границе.
Согласно источнику, Израиль выразил готовность отказаться от претензий на газовое месторождение "Кана" в обмен на передачу Бейрутом части блока №8 из исключительной экономической зоны Ливана в Средиземном море
. Как отметил источник, в Ливане отвергли это предложение.
В июле министр энергетики Израиля Карин Эльхарар провела встречу с Хокстином, выступающим посредником на переговорах о разграничении морской границы между Израилем и Ливаном.
Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.
В октябре 2020 года представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах при посредничестве ООН
и США продолжили обсуждение принципов процесса демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки в процессе, после чего переговорный процесс вновь был остановлен.
После полугодового перерыва непрямые переговоры возобновились, исходя из площади в 860 квадратных километров спорных территорий. Однако в ходе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона в свою очередь отказалась обсуждать новые требования.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.