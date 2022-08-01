https://ria.ru/20220801/kredity-1806473234.html

ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине

ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине - РИА Новости, 01.08.2022

ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине

Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюзу нужна... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:46

2022-08-01T16:46

2022-08-01T16:46

в мире

еврокомиссия

евросоюз

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_e82e11c76bfcc9d81580e3f48e10c8a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, в бюджете ЕС средств для этого на данный момент нет, сказала журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.По оценке Еврокомиссии, любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных до 8 миллиардов евро."В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности", - сообщила она. В связи с этим, Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС, сказала она. Речь не идёт о том, чтобы страны союза сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания в при необходимости."Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами", - добавила представитель ЕК.Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не было официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.

https://ria.ru/20220801/politika-1805901290.html

https://ria.ru/20220720/podderzhka-1803912606.html

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр