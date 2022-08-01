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ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине - РИА Новости, 01.08.2022
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ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине
ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине - РИА Новости, 01.08.2022
ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине
Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюзу нужна... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:46
2022-08-01T16:46
в мире
еврокомиссия
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, в бюджете ЕС средств для этого на данный момент нет, сказала журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.По оценке Еврокомиссии, любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных до 8 миллиардов евро."В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности", - сообщила она. В связи с этим, Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС, сказала она. Речь не идёт о том, чтобы страны союза сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания в при необходимости."Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами", - добавила представитель ЕК.Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не было официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.
https://ria.ru/20220801/politika-1805901290.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр
16:46 01.08.2022
 
ЕК заявила о необходимости подушки безопасности для новых кредитов Украине

ЕК: для новых кредитов Украине нужна подушка безопасности, на которую нет денег

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, в бюджете ЕС средств для этого на данный момент нет, сказала журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.
По оценке Еврокомиссии, любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных до 8 миллиардов евро.
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"В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности", - сообщила она. В связи с этим, Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС, сказала она. Речь не идёт о том, чтобы страны союза сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания в при необходимости.
"Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами", - добавила представитель ЕК.
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Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.
Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не было официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.
Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.
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