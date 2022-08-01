https://ria.ru/20220801/kosovo-1806305398.html

Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами

Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами - РИА Новости, 01.08.2022

Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами

Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T01:25

2022-08-01T01:25

2022-08-01T01:48

в мире

сша

сербия

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа."Правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции… Премьер (Альбин) Курти вместе с президентом (Вьосой) Османи и заместителем премьера… провели встречи с американскими и европейскими международными представителями. Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад", — говорится в сообщении косовского "кабмина".Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html

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в мире, сша, сербия, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии