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Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами - РИА Новости, 01.08.2022
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Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами
Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами - РИА Новости, 01.08.2022
Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами
Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T01:25
2022-08-01T01:48
в мире
сша
сербия
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа."Правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции… Премьер (Альбин) Курти вместе с президентом (Вьосой) Османи и заместителем премьера… провели встречи с американскими и европейскими международными представителями. Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад", — говорится в сообщении косовского "кабмина".Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
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в мире, сша, сербия, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии
01:25 01.08.2022 (обновлено: 01:48 01.08.2022)
 
Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами

Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами до 1 сентября

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа.

"Правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции… Премьер (Альбин) Курти вместе с президентом (Вьосой) Османи и заместителем премьера… провели встречи с американскими и европейскими международными представителями. Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад", — говорится в сообщении косовского "кабмина".
Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
00:34
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
 
В миреСШАСербияКосовоОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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