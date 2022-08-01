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Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
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Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово
Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам, Белград сделает для этого все возможное. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:48
2022-08-01T01:27
в мире
косово
сербия
белград (город)
обострение ситуации на границе косово и сербии
александр вучич
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Вучич в ночь на понедельник посетил генштаб, где разговаривал с командованием армии Сербии в свете обострения в Косово."Мы работаем над снижением напряженности, делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия", — подчеркнул сербский лидер, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
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в мире, косово, сербия, белград (город), обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич
00:48 01.08.2022 (обновлено: 01:27 01.08.2022)
 
Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово

Президент Сербии Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Вучич в ночь на понедельник посетил генштаб, где разговаривал с командованием армии Сербии в свете обострения в Косово.
"Для нас очень важно, чтобы диалог (с Приштиной под эгидой ЕС. — Прим. ред.) был продолжен, и попытаться решить вопросы мирным путем. Уверен, что у нас в короткие сроки будут хорошие новости, надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира", — заявил Вучич по телефону в эфире TV Pink.
"Мы работаем над снижением напряженности, делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия", — подчеркнул сербский лидер, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.
Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
00:34
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
 
В миреКосовоСербияБелград (город)Обострение ситуации на границе Косово и СербииАлександр Вучич
 
 
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