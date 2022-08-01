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Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово

Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

Вучич сообщил о работе над снижением напряженности в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам, Белград сделает для этого все возможное. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:48

2022-08-01T00:48

2022-08-01T01:27

в мире

косово

сербия

белград (город)

обострение ситуации на границе косово и сербии

александр вучич

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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Вучич в ночь на понедельник посетил генштаб, где разговаривал с командованием армии Сербии в свете обострения в Косово."Мы работаем над снижением напряженности, делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия", — подчеркнул сербский лидер, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html

косово

сербия

белград (город)

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в мире, косово, сербия, белград (город), обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич