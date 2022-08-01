Рейтинг@Mail.ru
В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806303173.html
В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова
В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова - РИА Новости, 01.08.2022
В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова
Бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил, что в самопровозглашенном Косово многие недовольны премьером... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:41
2022-08-01T00:41
в мире
косово
сербия
альбин курти
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10de86d15ffe9cc857199dda8cdc5db.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил, что в самопровозглашенном Косово многие недовольны премьером Альбином Курти.Гренелл добавил, что переговорил со своим другом из Косово, который сообщил, что ситуации, подобной нынешней, "не было за последние 15 лет"."Курти вызывает эти конфликты своим односторонним решением запретить сербские удостоверения личности и номерные знаки", — заключил Гренелл.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4717bbb18c28de06807b3c8c56f08bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, альбин курти, александр вучич
00:41 01.08.2022
 
В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова

Экс-спецпредставитель США по переговорам Белграда и Приштины раскритиковал премьера Курти

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти
Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил, что в самопровозглашенном Косово многие недовольны премьером Альбином Курти.
"У меня много друзей в Косово, которые очень сердятся на Курти", — написал Гренелл в Twitter.
Гренелл добавил, что переговорил со своим другом из Косово, который сообщил, что ситуации, подобной нынешней, "не было за последние 15 лет".
"Курти вызывает эти конфликты своим односторонним решением запретить сербские удостоверения личности и номерные знаки", — заключил Гренелл.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
00:34
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
 
В миреКосовоСербияАльбин КуртиАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала