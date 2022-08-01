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В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова

В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова - РИА Новости, 01.08.2022

В США раскритиковали премьера самопровозглашенного Косова

Бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил, что в самопровозглашенном Косово многие недовольны премьером... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:41

2022-08-01T00:41

2022-08-01T00:41

в мире

косово

сербия

альбин курти

александр вучич

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил, что в самопровозглашенном Косово многие недовольны премьером Альбином Курти.Гренелл добавил, что переговорил со своим другом из Косово, который сообщил, что ситуации, подобной нынешней, "не было за последние 15 лет"."Курти вызывает эти конфликты своим односторонним решением запретить сербские удостоверения личности и номерные знаки", — заключил Гренелл.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж

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в мире, косово, сербия, альбин курти, александр вучич