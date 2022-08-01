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Полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края, пишет СМИ - РИА Новости, 01.08.2022
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Полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края, пишет СМИ
Полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края, пишет СМИ - РИА Новости, 01.08.2022
Полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края, пишет СМИ
Полиция самопровозглашенной республики Косово стягивает дополнительные силы на север края, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:10
2022-08-01T00:25
в мире
косово
сербия
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово стягивает дополнительные силы на север края, передает портал Kosovo online.В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ, на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровицы.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края. Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб Сербии.В соцсетях распространяется видео движения бронированных джипов косовской полиции на север в районе Вучитрна и других населенных пунктов, а также их размещения у моста в Косовска-Митровице.Ранее полиция Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвала граждан использовать другие пункты перехода.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220731/kosovo-1806300612.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220731/kosovo-1806297609.html
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в мире, косово, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии
00:10 01.08.2022 (обновлено: 00:25 01.08.2022)
 
Полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края, пишет СМИ

Kosovo online: полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово стягивает дополнительные силы на север края, передает портал Kosovo online.
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.
Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ, на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровицы.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края. Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб Сербии.
"Бойцы специального подразделения полиции Косово выехали на север края. Ранее одно подразделение быстрого реагирования уже отправилось туда, все подразделения на севере края задействованы", — передает портал издания.
В соцсетях распространяется видео движения бронированных джипов косовской полиции на север в районе Вучитрна и других населенных пунктов, а также их размещения у моста в Косовска-Митровице.
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Ранее полиция Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвала граждан использовать другие пункты перехода.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
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