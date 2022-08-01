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Борисов пообщался с российским экипажем МКС - РИА Новости, 01.08.2022
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Борисов пообщался с российским экипажем МКС
Борисов пообщался с российским экипажем МКС - РИА Новости, 01.08.2022
Борисов пообщался с российским экипажем МКС
Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во время посещения Центра управления полетами российского сегмента МКС пообщался с тремя космонавтами, находящимися... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:56
2022-08-01T16:56
космос - риа наука
денис матвеев
сергей корсаков
олег артемьев
цниимаш
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во время посещения Центра управления полетами российского сегмента МКС пообщался с тремя космонавтами, находящимися на орбите."Во время посещения он пообщался с работающим на МКС российским экипажем: космонавтами "Роскосмоса" Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.На связь со станцией Борисов вышел из ЦУП во время с рабочего визита в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш. Он также посетил находящиеся здесь центры управления космической обсерватории "Спектр-РГ", будущих лунных миссий, спутниковых группировок "Луч", "Канопус-В", "Электро-Л", "Ресурс-П" и "Арктика-М". Кроме того, Борисов ознакомился с макетами корабля "Орёл" и Научно-энергетического модуля, находящимися сейчас на испытаниях.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Борисов посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", расположенную, как и ЦНИИмаш, в подмосковном Королёве. Там он проследил за ходом изготовления нового пилотируемого транспортного корабля и элементов, посетил станцию, где испытывают космические корабли и модули станций.
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космос - риа наука, денис матвеев, сергей корсаков, олег артемьев, цниимаш, международная космическая станция (мкс), роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
16:56 01.08.2022
 
Борисов пообщался с российским экипажем МКС

Глава "Роскосмоса" Борисов пообщался с космонавтами Артемьевым, Матвеевым и Корсаковым

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во время посещения Центра управления полетами российского сегмента МКС пообщался с тремя космонавтами, находящимися на орбите.
"Во время посещения он пообщался с работающим на МКС российским экипажем: космонавтами "Роскосмоса" Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
На связь со станцией Борисов вышел из ЦУП во время с рабочего визита в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш. Он также посетил находящиеся здесь центры управления космической обсерватории "Спектр-РГ", будущих лунных миссий, спутниковых группировок "Луч", "Канопус-В", "Электро-Л", "Ресурс-П" и "Арктика-М". Кроме того, Борисов ознакомился с макетами корабля "Орёл" и Научно-энергетического модуля, находящимися сейчас на испытаниях.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Борисов посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", расположенную, как и ЦНИИмаш, в подмосковном Королёве. Там он проследил за ходом изготовления нового пилотируемого транспортного корабля и элементов, посетил станцию, где испытывают космические корабли и модули станций.
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