https://ria.ru/20220801/kosmos-1806476591.html

Борисов пообщался с российским экипажем МКС

Борисов пообщался с российским экипажем МКС - РИА Новости, 01.08.2022

Борисов пообщался с российским экипажем МКС

Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во время посещения Центра управления полетами российского сегмента МКС пообщался с тремя космонавтами, находящимися... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:56

2022-08-01T16:56

2022-08-01T16:56

космос - риа наука

денис матвеев

сергей корсаков

олег артемьев

цниимаш

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во время посещения Центра управления полетами российского сегмента МКС пообщался с тремя космонавтами, находящимися на орбите."Во время посещения он пообщался с работающим на МКС российским экипажем: космонавтами "Роскосмоса" Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.На связь со станцией Борисов вышел из ЦУП во время с рабочего визита в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш. Он также посетил находящиеся здесь центры управления космической обсерватории "Спектр-РГ", будущих лунных миссий, спутниковых группировок "Луч", "Канопус-В", "Электро-Л", "Ресурс-П" и "Арктика-М". Кроме того, Борисов ознакомился с макетами корабля "Орёл" и Научно-энергетического модуля, находящимися сейчас на испытаниях.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Борисов посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", расположенную, как и ЦНИИмаш, в подмосковном Королёве. Там он проследил за ходом изготовления нового пилотируемого транспортного корабля и элементов, посетил станцию, где испытывают космические корабли и модули станций.

https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, денис матвеев, сергей корсаков, олег артемьев, цниимаш, международная космическая станция (мкс), роскосмос, юрий борисов (роскосмос)