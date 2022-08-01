https://ria.ru/20220801/koronavirus-1806397366.html
В Москве за сутки госпитализировали 202 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 202 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 202 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 3062 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:10
2022-08-01T13:10
2022-08-01T13:10
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3062 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3062, госпитализировано 202 человека, выздоровел 2 231 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3 773 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 825 979 случая коронавируса, выздоровели 2 614 310 человек, умерли 44 478 человек.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Москве за сутки госпитализировали 202 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3062 новых случая COVID-19, умерли 12 человек