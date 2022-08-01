https://ria.ru/20220801/konservatizm-1806275727.html

Американский консерватизм перешел в контрнаступление

Американский консерватизм перешел в контрнаступление - РИА Новости, 01.08.2022

Американский консерватизм перешел в контрнаступление

"Это очень странный мир, в котором материнство воспринимается как жертва, а не как предмет гордости". Перед нами одна из цитат новой замечательной книги... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:06

стивен кинг

фридрих ницше

россия

америка

украина

феминизм

авторы

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"Это очень странный мир, в котором материнство воспринимается как жертва, а не как предмет гордости". Перед нами одна из цитат новой замечательной книги американского поэта и философа Энтони Эзолена, называющейся так: "Больше никаких извинений: почему цивилизация зависит от силы мужчин".Мы уже не первый раз ведем разговор о том, что нормальная Америка начинает все активнее восставать против взбесившегося феминизма. Вообще-то, похоже, что перед нами какое-то массовое наступление нормальности на разрушителей обществ, прежде всего по линии отношений "мужчина — женщина".Эзолен — особый воин в этом наступлении. Он напоминает нам о том, что американская литература — это не только Стивен Кинг. Эзолен известен своими стихами, но также и новым переводом "Божественной комедии" Данте на английский, постоянными публикациями во множестве изданий, почти тридцатью книгами и еще тем, что это философ религиозный.Его новая книга собрала невиданное множество рецензий, в которых можно найти не меньше отличных цитат, чем у автора книги как таковой. И лучшие из них — это диагноз ситуации. Например, такой: "Уже выросло целое поколение молодых людей и мальчиков, которых учили презирать себя, им объясняли, что сама их сущность омерзительна и оказалась причиной всех болезней человечества". (Пишет рецензент).Или: "Никто в наше время не смотрит с молчаливым вопросом на женщину, живущую одиноко, но с пятью кошками. Наша политика и экономика, похоже, настроены на производство старушек с кошками. И целые громадные сегменты общества — формальные и неформальные, частные и общественные — с молчаливым вопросом смотрят на счастливую в замужестве женщину с пятью детьми, которая посвящает свою жизнь тому, чтобы сделать их дом веселым. Это была революция одиночества". (Пишет автор).То есть плохо от этой революции прежде всего женщинам (не все же они феминистки). Но — опять цитата — уже лет тридцать, как мальчиков и девочек заставляют игнорировать биологическую реальность, например ту, что природа делает мужчину физически сильнее женщины. "Тридцать лет эта идея преобладает во всех элитных учебных заведениях Америки. Будешь подвергать ее сомнению — можешь даже быть уволен. Миллионы американцев уговаривают (да попросту заставляют) не верить своим глазам".Любая революция победима, если разобраться в ее технологиях по отдельности и противопоставить им свои технологии по принципу "На каждую хитрую гайку есть хитрый болт". Эзолен не зря назвал свою книгу "Больше никаких извинений". Он, таким образом, сделал подкоп под самую известную и подлую технологию уничтожения обществ и человека как он есть: без перерыва кого-то за что-то стыдить.Троцкистская революция, бушующая в западных обществах и переливающаяся во все прочие, состоит из нескольких вроде бы отдельных кампаний по переделке всего и вся — от зеленой революции до того, как общаются между собой женщины и мужчины. Но у всех этих кампаний одна и та же технология: разделять общества на "тех" и "этих", сеять среди людей страх и ненависть друг к другу и беспрестанно стыдить "этих", неважно кого. Людям должно быть перманентно стыдно за то, что они тратят слишком много электричества, пьют и курят, обладают белой или черной кожей, являются либо мужчинами, либо… впрочем, стыдиться того, что ты женщина, революционеры пока не совсем призывают. Скорее, пытаются внушить, что тут есть и третий вариант, и четвертый, и какой угодно еще.Нам это все знакомо вовсе не только по деятельности наших феминисток, которые, к счастью, у нас немногочисленны и не сильно популярны. Знакомо нам это, как ни странно, по атмосфере, которую наши западные противники попытались создать вокруг России и каждого россиянина из-за спецоперации на Украине. Вот эти предельно идиотские кампании с "уходом с российского рынка" то гламурных брендов, то массовых — они, вообще, о чем? А это нас пытались не столько физически удушить, сколько стыдить. Ну или корпорации боялись, что их будут стыдить у себя дома, если те не поддадутся общей истерии и не уйдут из России гордо и гневно.И они там даже не осознали, что российское общество вообще не поняло, что за бред творится. Это что — вы нас пытались стыдить? Вы всерьез или в шутку? Да мы на вашем языке агрессивных кампаний даже не говорим.И, как ни странно, самый простой "хитрый болт" тут — не поддаваться этим бесконечным кампаниям стыда. Просто посмотреть на очередную команду беснующихся с легким удивлением и пройти мимо. Вот и американский поэт в своей книге воспевает то, что для бешеной феминистки хуже всяких ругательств, — "патриархию", то есть власть мужчин. Вот так, в частности: "Патриархия — это надежда. Подумайте о безнадежности безбожного мира, который с каменным лицом самоуничтожается, отрицая фигуру отца, а в конечном счете — Бога".Мы ведь говорили, что Эзолен — религиозный философ? Вот. И это вы еще не читали в его книге удивительную главу, в которой он напоминает нам об Иосифе. Который был мужем Марии и вырастил мальчика по имени Иисус. Наверное, в детстве говорил ему правильные слова и вел себя тоже правильно во множестве непростых ситуаций.И еще раз о Стивене Кинге: когда он еще не боялся, что его подвергнут "отмене" (то есть не начнут стыдить до смерти), и не соглашался в разговоре с пранкерами написать гадости о России, он создал очень симпатичного персонажа — последнего ковбоя Роланда. У которого самым страшным ругательством было "Ты забыл лицо своего отца". Очень патриархальный был ковбой.Ну и если уж мы кого-то цитируем, то вот вам хорошее высказывание Фридриха Ницше на ту самую тему. О том, кого ненавидит женщина больше всего. По словам Ницше, железо так говорило магниту: "Больше всего я ненавижу тебя за то, что ты притягиваешь, не имея достаточно сил, чтобы тащить за собой".

https://ria.ru/20210630/kharris-1739290019.html

https://ria.ru/20220520/amerika-1789559097.html

https://ria.ru/20220721/minzdrav-1804122263.html

https://ria.ru/20220722/ssha-1804104902.html

https://ria.ru/20220708/samonenavist-1801072915.html

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стивен кинг, фридрих ницше, россия, америка, украина, феминизм, авторы