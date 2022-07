https://ria.ru/20220703/amerika-1799804573.html

Америка ищет настоящих мужчин

Америка ищет настоящих мужчин - РИА Новости, 03.07.2022

Америка ищет настоящих мужчин

"Пора снова становиться мужчинами — причем мужественными мужчинами". Это цитата из пылающего в Америке спора на животрепещущую (у них) тему: что творится с вот... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:10

в мире

сша

вайоминг

украина

авторы

лгбт-сообщество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148311/00/1483110036_0:37:3744:2142_1920x0_80_0_0_62db44f709c3b6f59e6e943d92edb94b.jpg

"Пора снова становиться мужчинами — причем мужественными мужчинами". Это цитата из пылающего в Америке спора на животрепещущую (у них) тему: что творится с вот этими существами, которые раньше делились на два пола, а теперь запутались в своей сущности.Собственно, грызня на эту тему идет во всей группировке западных стран, но раз уж Америка там должна "лидировать", то этим она и занимается, доведя себя и ведомых до полного тупика. История тут известнее некуда — бешенство феминисток, культ трансгендеров и восторг перед секс-меньшинствами. Нет у них, понимаете ли, проблем важнее, чем вот эти.Цитата, с которой мы начали разговор, — из издания с говорящим названием The American Conservative, автор вообще-то испанец, социолог и публицист Итсу Диас, очень популярный среди республиканцев и прочих правых в США. И хотя он отвечает на великое множество высказываний и акций демократов, нам есть смысл привязать разговор только к одной публикации, нам знакомой. Она о том, какая это гадость — ковбой, то есть традиционный для Америки образ настоящего мужчины. Это писали демократы в своей любимой газете The Washington Post.Несколько цитат из того нашего материала: там сталкиваются два героя, отживающий свою ковбойскую жизнь сельскохозяйственный рабочий и социальный работник. Последний — истовый демократ, то есть настоящий американский мужчина, который просто обязан быть в постоянном кризисе, нести груз травм и проходить терапию. Вот он и изрыгает волей автора философские истины насчет того, что такое токсичная маскулинность, в образе ковбоя воплощенная. А это, оказывается, такая штука, которая чаще обращена вовне — на окружающих людей, но иногда и внутрь, на самого себя. И тогда начинаются иные неприятности. Сегодня 70 процентов самоубийств в США совершают белые мужчины, которые вообще-то составляют 30 процентов всего населения страны. Причем очерк в The Washington Post выбрал местом действия вполне определенные районы Вайоминга — это одновременно и классический пейзаж бывшего Дикого Запада, и "пояс самоубийств", район-рекордсмен по этой части. Ковбоев доводят до самоуничтожения.Ну а завершался наш разговор о той публикации вопросом: мужественность — это что? Вот тут-то и появляется наш испанский автор-консерватор, который выдает нам ответ, и не один, а несколько. Например: женщинам в мужчинах нужны верность, совестливость и храбрость.Но это цитата из социологической книги 1870 года под названием "Как женщины оценивают мужчин". Есть более позднее определение: джентльмен должен вмещать две крайности, он должен быть мужчиной из крови и железа, но одновременно ненавязчивым, как бы гостем в прихожей, мягким, скромным и незаметным. Автор — замечательный человек Клайв Льюис, написавший "Хроники Нарнии".А вот это определение выдает уже сам Диас: "Смелый, благородный и элегантный мужчина — лучшая компания, чем мужчина трусливый, презренный, мягкий предатель, постоянно копающийся в своих проблемах".Здесь самое интересное — как и почему это произошло с либеральной частью западных обществ, откуда взялась идея "ядовитой мужественности", которую надо душить, осуждать и хоронить. Мы по понятным причинам больше замечаем ситуации, когда эти люди ненавидят нас — то есть что-то внешнее, для них иностранное и враждебное. И не замечаем вовремя, когда они ненавидят сами себя и сами себя уничтожают как общества и цивилизации. А замечать нам это надо — хотя бы для того, чтобы уберечься от чужой заразы (своих хватает). Но еще и потому, что когда целые общества грызут себя, то им очень просто найти выход в ненависти к чему-то внешнему, "варварскому".Здесь интересны мысли все того же Диаса. Вы думаете, что уничтожение мужественности и мужчин — продукт хорошо организованного бешенства феминисток, то есть это свихнувшиеся женщины напали на мужчин? Ничего подобного, говорит наш испанец. Виноваты социологи, которые долго развлекались созданием искусственных (то есть не имеющих отношения к биологии и природе) конструкций, придумывая "доминирующую мужественность" и "гомосексуальную". Первая — это Арнольд Шварценеггер и Дональд Трамп (кстати, оба республиканцы, конечно). Они, оказывается, не способны доминировать в общественной жизни (да неужели?), поэтому отыгрываются на семье и друзьях. Ну а с гомосексуальной — то есть правильной — мужественностью все и без слов понятно.Но ведь надо разобраться, откуда вообще пошла эта доминирующая мужественность. И демократы обвиняют покорных женщин, которые только и думают о том, как бы сделать мужчинам приятное. Да-да, во всем виноваты женщины.Вот тут Диас и забивает свой концептуальный гвоздь по шляпку: нынешний бешеный феминизм на самом деле уничтожает женщин. Он загоняет их в ловушку двойной лжи: насчет собственной биологической природы и насчет обязательного презрения к мужскому поведению. И в результате феминистки требуют, чтобы женщины обрели те самые качества, которые они обязаны презирать в мужчинах, — способность последних доминировать и ценить свою свободу. Еще раз: феминистки ценят в женщинах те самые качества, которые презирают в мужчинах. В итоге плохо всем.И — в порядке послесловия. Мы живем в военную эпоху. Это очень неприятная штука, лучше бы без нее, но — раз уж эпоха такая пришла — она выявляет в людях главное, человеческое. Вот попробуйте начать объяснять женщинам Донбасса насчет того, что мужчина должен быть покорным, сомневающимся в себе, мягким и размышляющим о том, какого он на самом деле пола. Гражданскую войну на Украине начали те, кто тащил в свою страну прекрасные западные ценности, включая гей-парады в центре Киева. А заканчивать ее приходится совсем другим людям, настоящим мужчинам и женщинам. Америке, кстати, мы такого испытания искренне не желаем, но если оно там начнется, будет интересно посмотреть, как там будет развиваться спор о мужественности.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

https://ria.ru/20220520/amerika-1789559097.html

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html

https://ria.ru/20220602/amerika-1792416409.html

сша

вайоминг

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

в мире, сша, вайоминг, украина, авторы, лгбт-сообщество