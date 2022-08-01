https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html

США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме

США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.08.2022

США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме

США запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:20

2022-08-01T13:20

2022-08-01T13:21

в мире

сша

тайвань

китай

россия

госдума рф

адальби шхагошев

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером в прошлый вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности."Сейчас США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе, Тайвань. Они запустили их перезагрузку", - заявил парламентарий. Депутат добавил, что на фоне своих геополитических неудач, Штаты прибегают к "старому методу" - "чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву". По его словам, США преследуют и экономический интерес, пытаясь ослабить другие страны путем разжигания конфликтов. "Эти два конфликта - один, который они развязали на Украине, и второй на Тайване, могут стать конечными в больших геополитических провокациях Штатов", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, тайвань, китай, россия, госдума рф, адальби шхагошев