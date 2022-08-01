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США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.08.2022
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США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме
США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.08.2022
США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме
США запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:20
2022-08-01T13:21
в мире
сша
тайвань
китай
россия
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером в прошлый вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности."Сейчас США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе, Тайвань. Они запустили их перезагрузку", - заявил парламентарий. Депутат добавил, что на фоне своих геополитических неудач, Штаты прибегают к "старому методу" - "чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву". По его словам, США преследуют и экономический интерес, пытаясь ослабить другие страны путем разжигания конфликтов. "Эти два конфликта - один, который они развязали на Украине, и второй на Тайване, могут стать конечными в больших геополитических провокациях Штатов", - резюмировал он.
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в мире, сша, тайвань, китай, россия, госдума рф, адальби шхагошев
13:20 01.08.2022 (обновлено: 13:21 01.08.2022)
 
США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: США запустили перезагрузку "тлеющих" конфликтов по всему миру

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов, возможный кризис в Тайване может поставить точку в геополитических планах Штатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером в прошлый вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
"Сейчас США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе, Тайвань. Они запустили их перезагрузку", - заявил парламентарий. Депутат добавил, что на фоне своих геополитических неудач, Штаты прибегают к "старому методу" - "чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву". По его словам, США преследуют и экономический интерес, пытаясь ослабить другие страны путем разжигания конфликтов. "Эти два конфликта - один, который они развязали на Украине, и второй на Тайване, могут стать конечными в больших геополитических провокациях Штатов", - резюмировал он.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 08:00
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В миреСШАТайваньКитайРоссияГосдума РФАдальби Шхагошев
 
 
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