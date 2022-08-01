22:19 01.08.2022 (обновлено: 22:26 01.08.2022)
США просят Китай "не бряцать оружием" из-за возможного визита Пелоси
Белый дом попросил Китай "не бряцать оружием" из-за возможного визита Пелоси на Тайвань
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США призывают Китай воздержаться от "бряцанья оружием" в свете возможного визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не видим причин для подобного бряцанья оружием, считаем, что в этом нет необходимости. Президент (США Джо Байден) четко дал понять, что наша позиция не претерпела никаких изменений в том, что касается политики "одного Китая", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, комментируя накал звучащей из Пекина риторики в свете планов Пелоси посетить Тайвань.
Как подчеркнула представительница Белого дома, в случае подтверждения визит Пелоси на остров не будет являться "чем-либо новым" и вписывается в регулярную практику подобных поездок с участием представителей американских властей.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая.