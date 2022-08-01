https://ria.ru/20220801/kitay-1806543352.html

США просят Китай "не бряцать оружием" из-за возможного визита Пелоси

США просят Китай "не бряцать оружием" из-за возможного визита Пелоси - РИА Новости, 01.08.2022

США просят Китай "не бряцать оружием" из-за возможного визита Пелоси

США призывают Китай воздержаться от "бряцанья оружием" в свете возможного визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:19

2022-08-01T22:19

2022-08-01T22:26

в мире

сша

пекин

китай

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США призывают Китай воздержаться от "бряцанья оружием" в свете возможного визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Как подчеркнула представительница Белого дома, в случае подтверждения визит Пелоси на остров не будет являться "чем-либо новым" и вписывается в регулярную практику подобных поездок с участием представителей американских властей.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/pelosi-1806509768.html

сша

пекин

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, пекин, китай, конгресс сша