https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html

Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов

Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов - РИА Новости, 01.08.2022

Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала видео с призывом хоронить всех вторгающихся врагов. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:57

2022-08-01T18:57

2022-08-01T19:21

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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала видео с призывом хоронить всех вторгающихся врагов.Патриотический ролик появился в официальном аккаунте командования в социальной сети WeChat."Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся (на территорию КНР. — Прим. ред.) врагов", — говорится в подписи.Ранее СМИ сообщили о намерении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань в рамках ее азиатского турне. По информации портала ETtoday, чиновница прибудет на остров 2 августа вечером.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".НОАК отмечает 95-ю годовщину с момента создания. Сейчас это самая многочисленная армия на планете с численностью боевого состава около двух миллионов человек. Китай не участвует в конфликтах и придерживается оборонного характера военной доктрины, при этом страна ежегодно наращивает расходы на оборону. Так, в 2022 году КНР планирует увеличить военные расходы на 7,1 процента и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806386871.html

https://ria.ru/20220801/raketa-1806506003.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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