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Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов - РИА Новости, 01.08.2022
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Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов
Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов - РИА Новости, 01.08.2022
Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала видео с призывом хоронить всех вторгающихся врагов. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:57
2022-08-01T19:21
вэй фэнхэ
китай
wechat
в мире
народно-освободительная армия китая
минобороны китая
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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала видео с призывом хоронить всех вторгающихся врагов.Патриотический ролик появился в официальном аккаунте командования в социальной сети WeChat."Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся (на территорию КНР. — Прим. ред.) врагов", — говорится в подписи.Ранее СМИ сообщили о намерении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань в рамках ее азиатского турне. По информации портала ETtoday, чиновница прибудет на остров 2 августа вечером.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".НОАК отмечает 95-ю годовщину с момента создания. Сейчас это самая многочисленная армия на планете с численностью боевого состава около двух миллионов человек. Китай не участвует в конфликтах и придерживается оборонного характера военной доктрины, при этом страна ежегодно наращивает расходы на оборону. Так, в 2022 году КНР планирует увеличить военные расходы на 7,1 процента и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).
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вэй фэнхэ, китай, wechat, в мире, народно-освободительная армия китая, минобороны китая, тайвань, сша, нэнси пелоси
18:57 01.08.2022 (обновлено: 19:21 01.08.2022)
 
Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов

Армия КНР по случаю 95-й годовщины выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала видео с призывом хоронить всех вторгающихся врагов.
Патриотический ролик появился в официальном аккаунте командования в социальной сети WeChat.
"Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся (на территорию КНР. — Прим. ред.) врагов", — говорится в подписи.
Ранее СМИ сообщили о намерении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань в рамках ее азиатского турне. По информации портала ETtoday, чиновница прибудет на остров 2 августа вечером.
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Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
НОАК отмечает 95-ю годовщину с момента создания. Сейчас это самая многочисленная армия на планете с численностью боевого состава около двух миллионов человек. Китай не участвует в конфликтах и придерживается оборонного характера военной доктрины, при этом страна ежегодно наращивает расходы на оборону. Так, в 2022 году КНР планирует увеличить военные расходы на 7,1 процента и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).
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