https://ria.ru/20220801/kitay-1806335567.html

СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, такими как... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:38

2022-08-01T10:38

2022-08-01T11:11

в мире

тайвань

китай

хайнань

конгресс сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка, пишет китайское издание Global Times.В издании отметили, что если у лайнера Пелоси возникнут реальные проблемы, Китай позволит ему сесть в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме материковой части страны, но не на Тайване.Сейчас Пелоси находится в Сингапуре в рамках "турне" по странам Азии.В последние дни тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань. В минувшие выходные Пелоси отправилась в азиатское турне, однако посещение острова в ее планах не значится. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

тайвань

китай

хайнань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, тайвань, китай, хайнань, конгресс сша, нэнси пелоси