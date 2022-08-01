Рейтинг@Mail.ru
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/kitay-1806335567.html
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, такими как... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:38
2022-08-01T11:11
в мире
тайвань
китай
хайнань
конгресс сша
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка, пишет китайское издание Global Times.В издании отметили, что если у лайнера Пелоси возникнут реальные проблемы, Китай позволит ему сесть в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме материковой части страны, но не на Тайване.Сейчас Пелоси находится в Сингапуре в рамках "турне" по странам Азии.В последние дни тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань. В минувшие выходные Пелоси отправилась в азиатское турне, однако посещение острова в ее планах не значится. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html
тайвань
китай
хайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_b6422c9d9863f35b685860af1c0e1ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, хайнань, конгресс сша, нэнси пелоси
10:38 01.08.2022 (обновлено: 11:11 01.08.2022)
 
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

GT сообщила о возможной посадке самолета Нэнси Пелоси на Тайване под предлогом поломки

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка, пишет китайское издание Global Times.
"По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки. Китайские военные патрули, участвующие в учениях должны оставаться в режиме повышенной готовности в ближайшие дни", — подчеркивается в публикации.
В издании отметили, что если у лайнера Пелоси возникнут реальные проблемы, Китай позволит ему сесть в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме материковой части страны, но не на Тайване.

Сейчас Пелоси находится в Сингапуре в рамках "турне" по странам Азии.
В последние дни тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань. В минувшие выходные Пелоси отправилась в азиатское турне, однако посещение острова в ее планах не значится. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 08:00
Провокация Вашингтона грозит мировой войной
 
В миреТайваньКитайХайнаньКонгресс СШАНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала