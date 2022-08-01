10:38 01.08.2022 (обновлено: 11:11 01.08.2022)
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
GT сообщила о возможной посадке самолета Нэнси Пелоси на Тайване под предлогом поломки
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка, пишет китайское издание Global Times.
"По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки. Китайские военные патрули, участвующие в учениях должны оставаться в режиме повышенной готовности в ближайшие дни", — подчеркивается в публикации.
В последние дни тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань. В минувшие выходные Пелоси отправилась в азиатское турне, однако посещение острова в ее планах не значится. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.
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