https://ria.ru/20220801/khram-1806438132.html
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя - РИА Новости, 01.08.2022
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:04
2022-08-01T15:04
2022-08-01T15:27
религия
происшествия
москва
храм христа спасителя
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792015074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81866ef745a0bbf80dabbb87ab0881de.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в четвертом часу ночи 29 июля. В полицию обратились представители ЧОП."Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава, в результате затоплены оказались два подземных этажа, они не пострадали. Мужчина был в нетрезвом состоянии", - рассказал источник. Он добавил, что в подтопленных помещениях были, в частности, библиотека и кабинет администрации. Охранники задержали злоумышленника и передали его полиции. Выяснилось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение."На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме", - добавил источник.
https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792015074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34aab6b11cdb24cf71c2c4e6d3da53a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, храм христа спасителя, новости культуры
15:04 01.08.2022 (обновлено: 15:27 01.08.2022)
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
Пьяный мужчина забрался в храм Христа Спасителя и затопил из пожарных рукавов два этажа
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в четвертом часу ночи 29 июля. В полицию обратились представители ЧОП.
"Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава, в результате затоплены оказались два подземных этажа, они не пострадали. Мужчина был в нетрезвом состоянии", - рассказал источник. Он добавил, что в подтопленных помещениях были, в частности, библиотека и кабинет администрации. Охранники задержали злоумышленника и передали его полиции. Выяснилось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.
"На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме", - добавил источник.