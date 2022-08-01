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Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя - РИА Новости, 01.08.2022
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Религия
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Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя - РИА Новости, 01.08.2022
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:04
2022-08-01T15:27
религия
происшествия
москва
храм христа спасителя
новости культуры
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в четвертом часу ночи 29 июля. В полицию обратились представители ЧОП."Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава, в результате затоплены оказались два подземных этажа, они не пострадали. Мужчина был в нетрезвом состоянии", - рассказал источник. Он добавил, что в подтопленных помещениях были, в частности, библиотека и кабинет администрации. Охранники задержали злоумышленника и передали его полиции. Выяснилось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение."На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме", - добавил источник.
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происшествия, москва, храм христа спасителя, новости культуры
15:04 01.08.2022 (обновлено: 15:27 01.08.2022)
 
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя

Пьяный мужчина забрался в храм Христа Спасителя и затопил из пожарных рукавов два этажа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в четвертом часу ночи 29 июля. В полицию обратились представители ЧОП.
"Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава, в результате затоплены оказались два подземных этажа, они не пострадали. Мужчина был в нетрезвом состоянии", - рассказал источник. Он добавил, что в подтопленных помещениях были, в частности, библиотека и кабинет администрации. Охранники задержали злоумышленника и передали его полиции. Выяснилось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.
"На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме", - добавил источник.
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