https://ria.ru/20220801/khram-1806438132.html

Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя

Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя - РИА Новости, 01.08.2022

Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя

Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:04

2022-08-01T15:04

2022-08-01T15:27

религия

происшествия

москва

храм христа спасителя

новости культуры

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава - затопило два подземных этажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в четвертом часу ночи 29 июля. В полицию обратились представители ЧОП."Мужчина разбил стекло в храме Христа Спасителя и залез внутрь. После этого он пустил воду через пожарные рукава, в результате затоплены оказались два подземных этажа, они не пострадали. Мужчина был в нетрезвом состоянии", - рассказал источник. Он добавил, что в подтопленных помещениях были, в частности, библиотека и кабинет администрации. Охранники задержали злоумышленника и передали его полиции. Выяснилось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение."На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Может быть возбуждено уголовное дело о вандализме", - добавил источник.

https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, храм христа спасителя, новости культуры