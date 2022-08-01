https://ria.ru/20220801/kherson-1806315907.html

В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа

В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа - РИА Новости, 01.08.2022

В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа

Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:24

2022-08-01T08:24

2022-08-01T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы рф

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ХЕРСОН, 1 авг - РИА Новости. Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.Ранее движение по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережной частью области, после очередной атаки украинских войск было перекрыто из-за повреждений пролетов. Власти обещают открыть движение по мосту после устранения угрозы ракетных ударов со стороны Украины.

https://ria.ru/20220728/kherson-1805502593.html

херсон

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Работа переправы через Днепр у Антоновского моста в Херсоне Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики. 2022-08-01T08:24 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, вооруженные силы рф