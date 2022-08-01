https://ria.ru/20220801/kherson-1806315907.html
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа - РИА Новости, 01.08.2022
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:24
2022-08-01T08:24
2022-08-01T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806317508_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fae4cc9bf5dc2b7a3a756c244747265.jpg
ХЕРСОН, 1 авг - РИА Новости. Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.Ранее движение по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережной частью области, после очередной атаки украинских войск было перекрыто из-за повреждений пролетов. Власти обещают открыть движение по мосту после устранения угрозы ракетных ударов со стороны Украины.
https://ria.ru/20220728/kherson-1805502593.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806317508_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25272cc1dada380fa5d7188b38392a7e.jpg
Работа переправы через Днепр у Антоновского моста в Херсоне
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.
2022-08-01T08:24
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, вооруженные силы рф
08:24 01.08.2022 (обновлено: 08:46 01.08.2022)
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа
Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста