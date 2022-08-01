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В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/kherson-1806315907.html
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа - РИА Новости, 01.08.2022
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:24
2022-08-01T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы рф
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ХЕРСОН, 1 авг - РИА Новости. Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.Ранее движение по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережной частью области, после очередной атаки украинских войск было перекрыто из-за повреждений пролетов. Власти обещают открыть движение по мосту после устранения угрозы ракетных ударов со стороны Украины.
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353
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Работа переправы через Днепр у Антоновского моста в Херсоне
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.
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в мире, херсон, вооруженные силы рф
08:24 01.08.2022 (обновлено: 08:46 01.08.2022)
 
В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа

Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 1 авг - РИА Новости. Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.
Ранее движение по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережной частью области, после очередной атаки украинских войск было перекрыто из-за повреждений пролетов. Власти обещают открыть движение по мосту после устранения угрозы ракетных ударов со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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