07:29 01.08.2022 (обновлено: 09:13 01.08.2022)
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине
Замглавы херсонской администрации Стремоусов назвал ошибкой нахождение региона на Украине
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена", — сказал Стремоусов.
По его словам, регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. В числе приоритетов властей собеседник агентства назвал налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.