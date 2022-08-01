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Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/kherson-1806312483.html
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине - РИА Новости, 01.08.2022
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине
Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T07:29
2022-08-01T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
екатерина ii
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. В числе приоритетов властей собеседник агентства назвал налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, екатерина ii, кирилл стремоусов
07:29 01.08.2022 (обновлено: 09:13 01.08.2022)
 
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

Замглавы херсонской администрации Стремоусов назвал ошибкой нахождение региона на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена", — сказал Стремоусов.

По его словам, регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. В числе приоритетов властей собеседник агентства назвал налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.
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