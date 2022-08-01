https://ria.ru/20220801/kherson-1806312483.html

Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине - РИА Новости, 01.08.2022

Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T07:29

2022-08-01T07:29

2022-08-01T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

екатерина ii

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. В числе приоритетов властей собеседник агентства назвал налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, екатерина ii, кирилл стремоусов