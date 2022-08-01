https://ria.ru/20220801/khakery-1806385464.html

Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin

Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin - РИА Новости, 01.08.2022

Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin

Хакерская группировка Killnet заявила о начале атак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая, в частности, разрабатывала РСЗО... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:39

2022-08-01T12:39

2022-08-01T13:23

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Хакерская группировка Killnet заявила о начале атак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая, в частности, разрабатывала РСЗО HIMARS."С этого дня — оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!" — написал в Telegram-канале KillMilk, основатель Killnet.Он пообещал опубликовать в открытом доступе все данные сотрудников американской компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.Он также призвал другие хакерские группировки атаковать производственные циклы Lockheed Martin и распространять личные данные сотрудников компании. Некоторые группировки уже заявили, что присоединяются к KillMilk.Это не первая акция, о которой объявляют хакеры из Killnet. Так, они утверждали, что взломали сайт группировки Anonymous, которая "объявила кибервойну России", устроили DDoS-атаки против государственных и частных предприятий Литвы и против налоговой службы Латвии.

https://ria.ru/20220706/khaker-1800562460.html

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в мире, технологии, россия, сша, украина, lockheed martin , bae systems