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Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin - РИА Новости, 01.08.2022
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Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin
Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin - РИА Новости, 01.08.2022
Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin
Хакерская группировка Killnet заявила о начале атак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая, в частности, разрабатывала РСЗО... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:39
2022-08-01T13:23
в мире
технологии
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сша
украина
lockheed martin
bae systems
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Хакерская группировка Killnet заявила о начале атак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая, в частности, разрабатывала РСЗО HIMARS."С этого дня — оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!" — написал в Telegram-канале KillMilk, основатель Killnet.Он пообещал опубликовать в открытом доступе все данные сотрудников американской компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.Он также призвал другие хакерские группировки атаковать производственные циклы Lockheed Martin и распространять личные данные сотрудников компании. Некоторые группировки уже заявили, что присоединяются к KillMilk.Это не первая акция, о которой объявляют хакеры из Killnet. Так, они утверждали, что взломали сайт группировки Anonymous, которая "объявила кибервойну России", устроили DDoS-атаки против государственных и частных предприятий Литвы и против налоговой службы Латвии.
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в мире, технологии, россия, сша, украина, lockheed martin , bae systems
12:39 01.08.2022 (обновлено: 13:23 01.08.2022)
 
Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin

Хакеры Killnet сообщили о начале атак на оборонную корпорацию Lockheed Martin

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Хакерская группировка Killnet заявила о начале атак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая, в частности, разрабатывала РСЗО HIMARS.
"С этого дня — оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!" — написал в Telegram-канале KillMilk, основатель Killnet.
Он пообещал опубликовать в открытом доступе все данные сотрудников американской компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.
"Я против оружия! Я против торговли смертью", — добавил KillMilk.
Он также призвал другие хакерские группировки атаковать производственные циклы Lockheed Martin и распространять личные данные сотрудников компании. Некоторые группировки уже заявили, что присоединяются к KillMilk.
Это не первая акция, о которой объявляют хакеры из Killnet. Так, они утверждали, что взломали сайт группировки Anonymous, которая "объявила кибервойну России", устроили DDoS-атаки против государственных и частных предприятий Литвы и против налоговой службы Латвии.
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