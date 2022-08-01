https://ria.ru/20220801/karty-1806010704.html

Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой

Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой - РИА Новости, 01.08.2022

Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой

Россияне все чаще используют для оплаты банковские карты, а не наличные. Однако сохраняются две ситуации, в которых лучше "по старинке" использовать кэш,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T01:15

2022-08-01T01:15

2022-08-01T01:15

технологии

общество

россия

ксения артемьева

банковские карты

покупка

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне все чаще используют для оплаты банковские карты, а не наличные. Однако сохраняются две ситуации, в которых лучше "по старинке" использовать кэш, рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.Первая — интернет-покупки. Вводить данные карты на подозрительных сайтах не стоит, а магазин перед оплатой следует проверить на надежность. Подозрение вызывают магазины, которые существуют всего несколько месяцев и те, о ком в интернете много негативных отзывов.Вторая ситуация относительно недавняя: поездки за границу. Расплачиваться выпущенными в России пластиковыми картами там непросто, поэтому лучше иметь с собой наличные.

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия, ксения артемьева, банковские карты, покупка