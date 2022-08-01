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Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой - РИА Новости, 01.08.2022
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Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой
Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой - РИА Новости, 01.08.2022
Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой
Россияне все чаще используют для оплаты банковские карты, а не наличные. Однако сохраняются две ситуации, в которых лучше "по старинке" использовать кэш,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T01:15
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технологии
общество
россия
ксения артемьева
банковские карты
покупка
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне все чаще используют для оплаты банковские карты, а не наличные. Однако сохраняются две ситуации, в которых лучше "по старинке" использовать кэш, рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.Первая — интернет-покупки. Вводить данные карты на подозрительных сайтах не стоит, а магазин перед оплатой следует проверить на надежность. Подозрение вызывают магазины, которые существуют всего несколько месяцев и те, о ком в интернете много негативных отзывов.Вторая ситуация относительно недавняя: поездки за границу. Расплачиваться выпущенными в России пластиковыми картами там непросто, поэтому лучше иметь с собой наличные.
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технологии, общество, россия, ксения артемьева, банковские карты, покупка
01:15 01.08.2022
 
Россиянам объяснили, когда нельзя расплачиваться банковской картой

Эксперт Артемьева посоветовала не расплачиваться банковской картой на сомнительных сайтах

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне все чаще используют для оплаты банковские карты, а не наличные. Однако сохраняются две ситуации, в которых лучше "по старинке" использовать кэш, рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.
Первая — интернет-покупки. Вводить данные карты на подозрительных сайтах не стоит, а магазин перед оплатой следует проверить на надежность. Подозрение вызывают магазины, которые существуют всего несколько месяцев и те, о ком в интернете много негативных отзывов.
"Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить", — советует Артемьева.
Вторая ситуация относительно недавняя: поездки за границу. Расплачиваться выпущенными в России пластиковыми картами там непросто, поэтому лучше иметь с собой наличные.
Как вернуть деньги на карту - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 17:43
Перевод по ошибке: как вернуть деньги на свою карту
 
ТехнологииОбществоРоссияКсения АртемьеваБанковские картыПокупка
 
 
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