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В России на 40 процентов снизится импорт алкоголя, заявил эксперт

В России на 40 процентов снизится импорт алкоголя, заявил эксперт - РИА Новости, 01.08.2022

В России на 40 процентов снизится импорт алкоголя, заявил эксперт

Импорт алкоголя в России во втором полугодии продолжит снижаться, падение будет в переделах 40%, но часть заместят отечественные напитки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:55

2022-08-01T18:55

2022-08-01T18:55

экономика

армения

грузия

алкоголь

импорт

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Импорт алкоголя в России во втором полугодии продолжит снижаться, падение будет в переделах 40%, но часть заместят отечественные напитки, сообщил РИА Новости президент компании Ladoga, крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, Вениамин Грабар."Во втором полугодии импорт продолжит показывать снижение в пределах 40% в целом по рынку. Мы ожидаем частичного восстановления ввоза за счет увеличения отгрузок политически нейтральных поставщиков. Часть доли импорта будет замещена напитками российского производства", - считает он.При этом, по итогам первых шести месяцев 2022 года, объем импорта остался на уровне аналогичного периода прошлого года - мартовский простой удалось компенсировать в мае и июне, отмечает он.Директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что на фоне снижения доли импортного алкоголя увеличился спрос на крепкие напитки из дружественных стран – армянские и грузинские коньяки. "Мы отмечаем рост спроса на качественные крепкие напитки из Армении и Грузии: армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты… В первом полугодии 2022 года мы на 49% нарастили импорт грузинской чачи", - заявил он.По словам Ушакова, полноценно заменить некоторые уникальные нишевые категории алкоголя, которые жёстко привязаны к месту производства, нельзя, но по многим другим замещение импорта происходит, и в условиях сокращения ассортимента, будет расти спрос на российский крепкий алкоголь.

https://ria.ru/20220724/alkogol-1804587135.html

https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html

армения

грузия

россия

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экономика, армения, грузия, алкоголь, импорт, россия