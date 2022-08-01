15:37 01.08.2022 (обновлено: 16:10 01.08.2022)
Умер бывший командир "Альфы" Михаил Головатов
Умер заочно осужденный в Литве бывший командир "Альфы" Михаил Головатов
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭкс-командир группы "Альфа" полковник запаса КГБ СССР Михаил Головатов
Экс-командир группы "Альфа" полковник запаса КГБ СССР Михаил Головатов. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экс-командир группы "Альфа" Михаил Головатов, обвинявшийся Литвой якобы в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года, скончался на 73-м году жизни, сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
"Совет... с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов", - говорится в сообщении. "Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава группы "А", заложивших традиции легендарной "Альфы", - отмечается в некрологе.
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В Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР — с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане, где охранял в составе группы высших руководителей. Там же прошел боевую стажировку в качестве руководителя боевой группы. В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР.
"Михаил Васильевич принял командование группой "А" в сложный период событий ГКЧП августа 1991 года. В условиях развала системы советской госбезопасности он сумел сохранить уникальный коллектив профессионалов и единомышленников", - подчеркивают ветераны "Альфы".
"Полковник в отставке Головатов являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих советской армии и сотрудников группы "А" в событиях января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР", - говорится в некрологе.
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Личные заслуги Головатова в обеспечении безопасности отечества были отмечены высокими государственными наградами, среди них – ордена Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество" (Беларусь), Почета и медаль "За отвагу".
Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению литовской стороны, погибли 14 человек, более 600 были ранены.
Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по данному делу. Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности.
В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году. Также СК РФ принял необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых. Как пояснил СК, в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с советским законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, подчеркнул СК.
За произошедшим в Вильнюсе в январе 1991 года стояло ЦРУ США - американская разведка обучала и вооружала литовских националистов, об этом было рассказано в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию тех событий, проходившей в январе 2021 года в Москве в Общественной палате РФ. Сообщалось, что в течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органы госбезопасности СССР выявили не только работавших там нелегально сотрудников ЦРУ, но и офицеров британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые руководили "Саюдисом" и другими националистическими организациями, а по сути, управляли процессом "цветной революции" в Литве.
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