https://ria.ru/20220801/golovatov-1806449973.html

Умер бывший командир "Альфы" Михаил Головатов

Умер бывший командир "Альфы" Михаил Головатов - РИА Новости, 01.08.2022

Умер бывший командир "Альфы" Михаил Головатов

Экс-командир группы "Альфа" Михаил Головатов, обвинявшийся Литвой якобы в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года, скончался на 73-м году... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:37

2022-08-01T15:37

2022-08-01T16:10

комитет государственной безопасности ссср

михаил головатов

общество

ссср

литва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экс-командир группы "Альфа" Михаил Головатов, обвинявшийся Литвой якобы в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года, скончался на 73-м году жизни, сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"."Совет... с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов", - говорится в сообщении. "Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава группы "А", заложивших традиции легендарной "Альфы", - отмечается в некрологе.В Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР — с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане, где охранял в составе группы высших руководителей. Там же прошел боевую стажировку в качестве руководителя боевой группы. В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР."Михаил Васильевич принял командование группой "А" в сложный период событий ГКЧП августа 1991 года. В условиях развала системы советской госбезопасности он сумел сохранить уникальный коллектив профессионалов и единомышленников", - подчеркивают ветераны "Альфы"."Полковник в отставке Головатов являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих советской армии и сотрудников группы "А" в событиях января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР", - говорится в некрологе.Личные заслуги Головатова в обеспечении безопасности отечества были отмечены высокими государственными наградами, среди них – ордена Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество" (Беларусь), Почета и медаль "За отвагу".Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению литовской стороны, погибли 14 человек, более 600 были ранены.Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по данному делу. Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности.В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году. Также СК РФ принял необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых. Как пояснил СК, в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с советским законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, подчеркнул СК.За произошедшим в Вильнюсе в январе 1991 года стояло ЦРУ США - американская разведка обучала и вооружала литовских националистов, об этом было рассказано в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию тех событий, проходившей в январе 2021 года в Москве в Общественной палате РФ. Сообщалось, что в течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органы госбезопасности СССР выявили не только работавших там нелегально сотрудников ЦРУ, но и офицеров британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые руководили "Саюдисом" и другими националистическими организациями, а по сути, управляли процессом "цветной революции" в Литве.

https://ria.ru/20210316/alfa-1601402236.html

https://ria.ru/20210108/sssr-1590433381.html

https://ria.ru/20220113/gorbachev-1767626105.html

https://ria.ru/20210721/mel-1742288623.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

комитет государственной безопасности ссср, михаил головатов, общество, ссср, литва