https://ria.ru/20220801/gigiena-1806421281.html

Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России

Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России - РИА Новости, 01.08.2022

Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России

Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий, в частности, брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший ранее об уходе из РФ, продолжает производить... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:09

2022-08-01T14:09

2022-08-01T14:09

экономика

россия

советск

тульская область

ленинградская область

производство

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий, в частности, брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший ранее об уходе из РФ, продолжает производить бумажную продукцию первой необходимости на российских фабриках, при этом импортные материалы были заменены на материалы местных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В апреле шведская Essity заявила, что в прошлом году её чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда крон (около 290 миллионов долларов), но сейчас условия ведения бизнеса в стране для неё ухудшились, активы компании там обесценились примерно на 1,4 миллиарда крон, кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка и рассматривается вариант продажи."Один из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья компания Essity (бренды Zewa, Tork, Libresse и TENA) продолжает выпуск бумажной продукции первой необходимости на своих фабриках в Советске и в Веневе, Тульской области, и в Светогорске/Каменногорске, Ленинградской области... Импортные материалы были успешно заменены на материалы локальных производителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалось за короткий срок найти замену используемым ранее красителям, клею, пленке, упаковке и распушенной целлюлозе. "В связи с использованием новых материалов компания постепенно обновляет ассортимент продукции своих брендов", - добавили в компании. Так, удалось найти способ сделать доступными для клиентов диспенсеры для продукции российского производства."Фабрики работают в стандартном режиме и следуют всем требованиям в области экологического законодательства РФ", - добавляется в сообщении компании, и уточняется, что она продолжает работу, направленную на выход с российского рынка, но все сотрудники компании в РФ сохраняют свои рабочие места. "Забота о персонале и своевременная выплата заработной платы остается приоритетом для Essity", - подчеркнули в компании.Продажи шведской компании Essity ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

https://ria.ru/20220422/essity-1784857317.html

https://ria.ru/20220305/brend-1776836937.html

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экономика, россия, советск, тульская область, ленинградская область, производство