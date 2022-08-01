https://ria.ru/20220801/gigiena-1806421281.html
Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России
Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России - РИА Новости, 01.08.2022
Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России
Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий, в частности, брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший ранее об уходе из РФ, продолжает производить... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:09
2022-08-01T14:09
2022-08-01T14:09
экономика
россия
советск
тульская область
ленинградская область
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778654670_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_3c949d12255f72ec877432f4da597dd6.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий, в частности, брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший ранее об уходе из РФ, продолжает производить бумажную продукцию первой необходимости на российских фабриках, при этом импортные материалы были заменены на материалы местных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В апреле шведская Essity заявила, что в прошлом году её чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда крон (около 290 миллионов долларов), но сейчас условия ведения бизнеса в стране для неё ухудшились, активы компании там обесценились примерно на 1,4 миллиарда крон, кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка и рассматривается вариант продажи."Один из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья компания Essity (бренды Zewa, Tork, Libresse и TENA) продолжает выпуск бумажной продукции первой необходимости на своих фабриках в Советске и в Веневе, Тульской области, и в Светогорске/Каменногорске, Ленинградской области... Импортные материалы были успешно заменены на материалы локальных производителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалось за короткий срок найти замену используемым ранее красителям, клею, пленке, упаковке и распушенной целлюлозе. "В связи с использованием новых материалов компания постепенно обновляет ассортимент продукции своих брендов", - добавили в компании. Так, удалось найти способ сделать доступными для клиентов диспенсеры для продукции российского производства."Фабрики работают в стандартном режиме и следуют всем требованиям в области экологического законодательства РФ", - добавляется в сообщении компании, и уточняется, что она продолжает работу, направленную на выход с российского рынка, но все сотрудники компании в РФ сохраняют свои рабочие места. "Забота о персонале и своевременная выплата заработной платы остается приоритетом для Essity", - подчеркнули в компании.Продажи шведской компании Essity ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.
https://ria.ru/20220422/essity-1784857317.html
https://ria.ru/20220305/brend-1776836937.html
россия
советск
тульская область
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778654670_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_0d754088c251fc75f438d9a3723ce2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, советск, тульская область, ленинградская область, производство
Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию в России
Производитель Zewa и Libresse продолжает делать продукцию первой необходимости в России
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий, в частности, брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший ранее об уходе из РФ, продолжает производить бумажную продукцию первой необходимости на российских фабриках, при этом импортные материалы были заменены на материалы местных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В апреле шведская Essity заявила, что в прошлом году её чистый объем продаж в России
составил около 2,8 миллиарда крон (около 290 миллионов долларов), но сейчас условия ведения бизнеса в стране для неё ухудшились, активы компании там обесценились примерно на 1,4 миллиарда крон, кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка и рассматривается вариант продажи.
"Один из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья компания Essity (бренды Zewa, Tork, Libresse и TENA) продолжает выпуск бумажной продукции первой необходимости на своих фабриках в Советске
и в Веневе, Тульской области
, и в Светогорске/Каменногорске
, Ленинградской области
... Импортные материалы были успешно заменены на материалы локальных производителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удалось за короткий срок найти замену используемым ранее красителям, клею, пленке, упаковке и распушенной целлюлозе. "В связи с использованием новых материалов компания постепенно обновляет ассортимент продукции своих брендов", - добавили в компании. Так, удалось найти способ сделать доступными для клиентов диспенсеры для продукции российского производства.
"Фабрики работают в стандартном режиме и следуют всем требованиям в области экологического законодательства РФ", - добавляется в сообщении компании, и уточняется, что она продолжает работу, направленную на выход с российского рынка, но все сотрудники компании в РФ сохраняют свои рабочие места. "Забота о персонале и своевременная выплата заработной платы остается приоритетом для Essity", - подчеркнули в компании.
Продажи шведской компании Essity ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.