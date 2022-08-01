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В Таиланде два человека погибли после падения балки моста на автомобили - РИА Новости, 01.08.2022
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В Таиланде два человека погибли после падения балки моста на автомобили
В Таиланде два человека погибли после падения балки моста на автомобили - РИА Новости, 01.08.2022
В Таиланде два человека погибли после падения балки моста на автомобили
Пятитонная железобетонная балка ремонтируемого разворотного моста на автотрассе в Таиланде упала на проезжавшие под мостом автомобили, в результате два человека РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T07:39
2022-08-01T07:39
в мире
бангкок
таиланд
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БАНГКОК, 1 авг — РИА Новости. Пятитонная железобетонная балка ремонтируемого разворотного моста на автотрассе в Таиланде упала на проезжавшие под мостом автомобили, в результате два человека погибли, один получил тяжелые травмы, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.Авария произошла около девяти вечера в воскресенье (01.00 понедельника мск) в южном пригороде Бангкока на шоссе имени короля Рамы II. Одна из балок моста, находившаяся непосредственно над проезжей частью, оторвалась и обрушилась на проезжавший под мостом легковой автомобиль и следовавший за ним пикап.В легковом автомобиле на месте погибла женщина, сидевшая на переднем пассажирском кресле, а водитель получил тяжелые травмы. В пикапе никто серьезно не пострадал, так как удар балки пришелся только по передней части капота. Один из двух рабочих, занимавшихся ремонтом моста в момент падения балки, погиб, сообщает телеканал. Балка также задела порожнюю топливную автоцистерну.Разворотный мост через шоссе имени короля Рамы II закрылся на ремонт в середине июня и должен был скоро открыться по окончании ремонтных работ, говорится в сообщении. Мост часто использовался для разворота большегрузными автомобилями, так что к началу ремонта на поверхности моста в некоторых местах появились трещины, через которые была видна арматура.
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в мире, бангкок, таиланд
07:39 01.08.2022
 
В Таиланде два человека погибли после падения балки моста на автомобили

В Таиланде два человека погибли после падения балки ремонтируемого моста на автомобили

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь, Таиланд
Скорая помощь, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Flickr / Jim Fruchterman
Скорая помощь, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 авг — РИА Новости. Пятитонная железобетонная балка ремонтируемого разворотного моста на автотрассе в Таиланде упала на проезжавшие под мостом автомобили, в результате два человека погибли, один получил тяжелые травмы, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.
Авария произошла около девяти вечера в воскресенье (01.00 понедельника мск) в южном пригороде Бангкока на шоссе имени короля Рамы II. Одна из балок моста, находившаяся непосредственно над проезжей частью, оторвалась и обрушилась на проезжавший под мостом легковой автомобиль и следовавший за ним пикап.
В легковом автомобиле на месте погибла женщина, сидевшая на переднем пассажирском кресле, а водитель получил тяжелые травмы. В пикапе никто серьезно не пострадал, так как удар балки пришелся только по передней части капота. Один из двух рабочих, занимавшихся ремонтом моста в момент падения балки, погиб, сообщает телеканал. Балка также задела порожнюю топливную автоцистерну.
Разворотный мост через шоссе имени короля Рамы II закрылся на ремонт в середине июня и должен был скоро открыться по окончании ремонтных работ, говорится в сообщении. Мост часто использовался для разворота большегрузными автомобилями, так что к началу ремонта на поверхности моста в некоторых местах появились трещины, через которые была видна арматура.
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