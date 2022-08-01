https://ria.ru/20220801/germaniya-1806465006.html

В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился

В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился - РИА Новости, 01.08.2022

В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился

Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:28

2022-08-01T16:28

2022-08-01T17:15

в мире

россия

германия

нато

баден-вюртемберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

чжан цзюнь

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, пишет издание Compact.В документе, опубликованном в СМИ, Херманн заявил, что у западных лидеров была возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов России и других бывших советских республик сразу после окончания холодной войны, но шанс проигнорировали, допустив расширение НАТО на Восток."Необычные слова для политика из "зеленых": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию", — говорится в материале.По словам авторов статьи, на громкое заявление уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке. Он призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.Ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь обратил внимание, что пять волн расширения НАТО на восток не принесли Европе безопасности, а лишь посеяли семена конфликтов.В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности, организация имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

россия

германия

баден-вюртемберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, германия, нато, баден-вюртемберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), чжан цзюнь, владимир путин, оон