16:28 01.08.2022 (обновлено: 17:15 01.08.2022)
В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился
Compact: немецкий министр Херманн обвинил Запад в упущенном шансе в отношениях с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, пишет издание Compact.
В документе, опубликованном в СМИ, Херманн заявил, что у западных лидеров была возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов России и других бывших советских республик сразу после окончания холодной войны, но шанс проигнорировали, допустив расширение НАТО на Восток.
"Необычные слова для политика из "зеленых": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию", — говорится в материале.
По словам авторов статьи, на громкое заявление уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке. Он призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.
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