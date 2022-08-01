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В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился - РИА Новости, 01.08.2022
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В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился
В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился - РИА Новости, 01.08.2022
В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился
Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:28
2022-08-01T17:15
в мире
россия
германия
нато
баден-вюртемберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
чжан цзюнь
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, пишет издание Compact.В документе, опубликованном в СМИ, Херманн заявил, что у западных лидеров была возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов России и других бывших советских республик сразу после окончания холодной войны, но шанс проигнорировали, допустив расширение НАТО на Восток."Необычные слова для политика из "зеленых": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию", — говорится в материале.По словам авторов статьи, на громкое заявление уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке. Он призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.Ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь обратил внимание, что пять волн расширения НАТО на восток не принесли Европе безопасности, а лишь посеяли семена конфликтов.В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности, организация имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html
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россия
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в мире, россия, германия, нато, баден-вюртемберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), чжан цзюнь, владимир путин, оон
16:28 01.08.2022 (обновлено: 17:15 01.08.2022)
 
В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился

Compact: немецкий министр Херманн обвинил Запад в упущенном шансе в отношениях с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, пишет издание Compact.
В документе, опубликованном в СМИ, Херманн заявил, что у западных лидеров была возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов России и других бывших советских республик сразу после окончания холодной войны, но шанс проигнорировали, допустив расширение НАТО на Восток.
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По словам авторов статьи, на громкое заявление уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке. Он призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.
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В миреРоссияГерманияНАТОБаден-ВюртембергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Чжан ЦзюньВладимир ПутинООН
 
 
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