https://ria.ru/20220801/gaz-1806546318.html

СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев

СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев

Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных крематориев, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:56

2022-08-01T22:56

2022-08-01T23:05

в мире

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных крематориев, передает агентство Рейтер.Агентство приводит слова главы немецкого консорциума по вопросам кремации Свена-Йорка Соболевски, отметившего, что в случае введения в ФРГ нормирования газа крематориям стоит отдать приоритет, так как для их работы необходим газ. "Вы не можете отключить смерть", - добавил он.По данным ассоциации похоронных бюро Германии, на которые ссылается Рейтер, ежегодно тела порядка трех четвертых умерших немцев подвергаются кремации.Сообщается, что со временем крематории смогут заменить газ электричеством, но на подобный переход потребуется время. В ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750, что позволит сэкономить примерно 10-20% газа. Однако чтобы предпринять подобные меры, нужно получить специальное разрешение от местных властей.Помимо этого, крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить больше газа на их разогрев. Представитель консорциума по вопросам кремации подчеркнул, что подобная мера может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на эту модель работы.

https://ria.ru/20220801/tes-1806535662.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, санкции в отношении россии