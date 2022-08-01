Рейтинг@Mail.ru
СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/gaz-1806546318.html
СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев
СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев
Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных крематориев, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:56
2022-08-01T23:05
в мире
германия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_ef035250e8c38696ebf1f9ef289a4b94.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных крематориев, передает агентство Рейтер.Агентство приводит слова главы немецкого консорциума по вопросам кремации Свена-Йорка Соболевски, отметившего, что в случае введения в ФРГ нормирования газа крематориям стоит отдать приоритет, так как для их работы необходим газ. "Вы не можете отключить смерть", - добавил он.По данным ассоциации похоронных бюро Германии, на которые ссылается Рейтер, ежегодно тела порядка трех четвертых умерших немцев подвергаются кремации.Сообщается, что со временем крематории смогут заменить газ электричеством, но на подобный переход потребуется время. В ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750, что позволит сэкономить примерно 10-20% газа. Однако чтобы предпринять подобные меры, нужно получить специальное разрешение от местных властей.Помимо этого, крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить больше газа на их разогрев. Представитель консорциума по вопросам кремации подчеркнул, что подобная мера может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на эту модель работы.
https://ria.ru/20220801/tes-1806535662.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d4f3eb6ab2ceaf088f7f6eab001aaa38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, санкции в отношении россии
22:56 01.08.2022 (обновлено: 23:05 01.08.2022)
 
СМИ: проблемы с поставками газа в ФРГ могут затруднить работу крематориев

Reuters: проблемы с поставками газа в Германию могут затруднить работу крематориев

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных крематориев, передает агентство Рейтер.
Агентство приводит слова главы немецкого консорциума по вопросам кремации Свена-Йорка Соболевски, отметившего, что в случае введения в ФРГ нормирования газа крематориям стоит отдать приоритет, так как для их работы необходим газ. "Вы не можете отключить смерть", - добавил он.
По данным ассоциации похоронных бюро Германии, на которые ссылается Рейтер, ежегодно тела порядка трех четвертых умерших немцев подвергаются кремации.
Сообщается, что со временем крематории смогут заменить газ электричеством, но на подобный переход потребуется время. В ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750, что позволит сэкономить примерно 10-20% газа. Однако чтобы предпринять подобные меры, нужно получить специальное разрешение от местных властей.
Помимо этого, крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить больше газа на их разогрев. Представитель консорциума по вопросам кремации подчеркнул, что подобная мера может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на эту модель работы.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 21:07
В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле
 
В миреГерманияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала