https://ria.ru/20220801/gaz-1806446472.html

Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа

Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 01.08.2022

Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа

Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от российского газа призвал в понедельник замглавы министра окружающей... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:26

2022-08-01T15:26

2022-08-01T15:26

жкх

владимир путин

европа

канада

siemens

газпром

северный поток

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от российского газа призвал в понедельник замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.Политик выступает за ввод такой должности, как "мусорный детектив", чтобы можно было беспрепятственно "заглянуть людям в мусорное ведро". Особенно это касается многоквартирных домов "с небольшим социальным контролем", отметил политик. Время от времени он и сам "играет дома в мусорного детектива на общественных началах", а также становится "более конкретен" по отношению к соседям, рассказал Бауманн.Две трети отходов в контейнере для остаточных отходов являются вторсырьём или органикой, а потому подлежат вторичной переработке, объяснил политик. По мнению Баумана, органические отходы вносят "огромный вклад" в энергетический переход."В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото - остаточные отходы", - подчеркнул он.В настоящее время, по словам Баумана, 230 тысяч человек в стране обеспечены электроэнергией и теплом за счет производимого из органических отходов биогаза, в перспективе это число должно вырасти до 400 тысяч человек."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805616810.html

европа

канада

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, владимир путин, европа, канада, siemens, газпром, северный поток, германия