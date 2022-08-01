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Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 01.08.2022
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Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа
Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 01.08.2022
Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа
Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от российского газа призвал в понедельник замглавы министра окружающей... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:26
2022-08-01T15:26
жкх
владимир путин
европа
канада
siemens
газпром
северный поток
германия
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от российского газа призвал в понедельник замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.Политик выступает за ввод такой должности, как "мусорный детектив", чтобы можно было беспрепятственно "заглянуть людям в мусорное ведро". Особенно это касается многоквартирных домов "с небольшим социальным контролем", отметил политик. Время от времени он и сам "играет дома в мусорного детектива на общественных началах", а также становится "более конкретен" по отношению к соседям, рассказал Бауманн.Две трети отходов в контейнере для остаточных отходов являются вторсырьём или органикой, а потому подлежат вторичной переработке, объяснил политик. По мнению Баумана, органические отходы вносят "огромный вклад" в энергетический переход."В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото - остаточные отходы", - подчеркнул он.В настоящее время, по словам Баумана, 230 тысяч человек в стране обеспечены электроэнергией и теплом за счет производимого из органических отходов биогаза, в перспективе это число должно вырасти до 400 тысяч человек."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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жкх, владимир путин, европа, канада, siemens, газпром, северный поток, германия
15:26 01.08.2022
 
Немецкий политик придумал, как снизить зависимость от российского газа

Немецкий политик Бауман предложил получать газ из банановой кожуры и других отходов

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от российского газа призвал в понедельник замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.
"Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа Путина", - заявил Бауман (партия Зеленых) агентству dpa.
Политик выступает за ввод такой должности, как "мусорный детектив", чтобы можно было беспрепятственно "заглянуть людям в мусорное ведро". Особенно это касается многоквартирных домов "с небольшим социальным контролем", отметил политик. Время от времени он и сам "играет дома в мусорного детектива на общественных началах", а также становится "более конкретен" по отношению к соседям, рассказал Бауманн.
Две трети отходов в контейнере для остаточных отходов являются вторсырьём или органикой, а потому подлежат вторичной переработке, объяснил политик. По мнению Баумана, органические отходы вносят "огромный вклад" в энергетический переход.
"В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото - остаточные отходы", - подчеркнул он.
В настоящее время, по словам Баумана, 230 тысяч человек в стране обеспечены электроэнергией и теплом за счет производимого из органических отходов биогаза, в перспективе это число должно вырасти до 400 тысяч человек.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Территория газового хранилища - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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