https://ria.ru/20220801/gaz-1806429867.html

В Молдавии закупочные цены на газ вырастут до 1458 долларов за тысячу кубов

В Молдавии закупочные цены на газ вырастут до 1458 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 01.08.2022

В Молдавии закупочные цены на газ вырастут до 1458 долларов за тысячу кубов

Закупочная цена на газ для Молдавии в августе составит 1458 долларов за тысячу кубометров, что почти на 480 долларов больше, чем в июле, сообщил глава компании... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:39

2022-08-01T14:39

2022-08-01T14:40

молдавия

группа газ

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Закупочная цена на газ для Молдавии в августе составит 1458 долларов за тысячу кубометров, что почти на 480 долларов больше, чем в июле, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.В июле республика закупала газ по 980 долларов за тысячу кубометров."В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1458,5 доллара США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

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молдавия, группа газ, молдовагаз