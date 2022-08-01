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Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор - РИА Новости, 01.08.2022
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Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор
Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор - РИА Новости, 01.08.2022
Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор
Природный газ в Латвию из России не поступает с 30 июля, в том числе поставок на 1 августа не запланировано, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:22
2022-08-01T14:22
экономика
айгарс калвитис
латвия
россия
газпром
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Природный газ в Латвию из России не поступает с 30 июля, в том числе поставок на 1 августа не запланировано, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по транспортировке и хранению природного газа AS "Conexus Baltic Grid".Ранее компания "Газпром" сообщила, что с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушений условий отбора газа.Представители оператора также подтвердили агентству, что получили информацию от "Газпрома" о прекращении поставок природного газа.Парламент Латвии 14 июля одобрил поправки к закону об энергетике, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.Ранее глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у "Газпрома", а у другого поставщика.
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экономика, айгарс калвитис, латвия, россия, газпром
14:22 01.08.2022
 
Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор

Оператор AS Conexus Baltic Grid: газ из России в Латвию не поступает с 30 июля

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Природный газ в Латвию из России не поступает с 30 июля, в том числе поставок на 1 августа не запланировано, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по транспортировке и хранению природного газа AS "Conexus Baltic Grid".
Ранее компания "Газпром" сообщила, что с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушений условий отбора газа.
"В последний раз природный газ поступал в Латвию через коннектор Корнети-Изборск в пятницу, 29 июля, когда в физических мощностях было зарегистрировано 31 167 мегаватт-часов газа. В свою очередь, в субботу, 30 июля, и в воскресенье, 31 июля, потоков не зарегистрировано. Точно так же нет утвержденных заявок на поставки природного газа из России в Латвию в понедельник", - говорится в сообщении.
Представители оператора также подтвердили агентству, что получили информацию от "Газпрома" о прекращении поставок природного газа.
Парламент Латвии 14 июля одобрил поправки к закону об энергетике, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.
Ранее глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у "Газпрома", а у другого поставщика.
Рига - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 23:23
В Латвии считают, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон
 
ЭкономикаАйгарс КалвитисЛатвияРоссияГазпром
 
 
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