https://ria.ru/20220801/gaz-1806424891.html

Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор

Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор - РИА Новости, 01.08.2022

Газ из России в Латвию не поступает с 30 июля, заявил местный оператор

Природный газ в Латвию из России не поступает с 30 июля, в том числе поставок на 1 августа не запланировано, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:22

2022-08-01T14:22

2022-08-01T14:22

экономика

айгарс калвитис

латвия

россия

газпром

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Природный газ в Латвию из России не поступает с 30 июля, в том числе поставок на 1 августа не запланировано, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по транспортировке и хранению природного газа AS "Conexus Baltic Grid".Ранее компания "Газпром" сообщила, что с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушений условий отбора газа.Представители оператора также подтвердили агентству, что получили информацию от "Газпрома" о прекращении поставок природного газа.Парламент Латвии 14 июля одобрил поправки к закону об энергетике, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.Ранее глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у "Газпрома", а у другого поставщика.

https://ria.ru/20220730/gaz-1806154097.html

латвия

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, айгарс калвитис, латвия, россия, газпром