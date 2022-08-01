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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов - РИА Новости, 01.08.2022

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9 процента, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила компания. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:01

2022-08-01T13:01

2022-08-01T15:04

экономика

китай

газпром

сила сибири (газопровод)

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9 процента, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила компания.В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.Первые трубопроводные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза, до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — об экспорте по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод), россия