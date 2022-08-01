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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов - РИА Новости, 01.08.2022
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9 процента, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила компания. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:01
2022-08-01T13:01
2022-08-01T15:04
экономика
китай
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9 процента, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила компания.В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.Первые трубопроводные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза, до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — об экспорте по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод), россия
13:01 01.08.2022 (обновлено: 15:04 01.08.2022)
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60 процентов
"Газпром" заявил о росте экспорта в Китай по "Силе Сибири" за январь — июль на 60,9%
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9 процента, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила
компания.
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9 процента", — сообщила компания в Telegram.
В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза, до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — об экспорте по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири — 2" и его продолжения через Монголию
— газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.