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В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу - РИА Новости, 01.08.2022
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В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу - РИА Новости, 01.08.2022
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:31
2022-08-01T12:31
экономика
газпром
санкции в отношении россии
санкции
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать."Нет, дополнительных комментариев нет. "Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные... искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, ...ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов.
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экономика, газпром, санкции в отношении россии, санкции, дмитрий песков
12:31 01.08.2022
 
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу

Песков: сложности в поставки газа привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать.
"Нет, дополнительных комментариев нет. "Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные... искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, ...ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаГазпромСанкции в отношении РоссииСанкцииДмитрий Песков
 
 
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