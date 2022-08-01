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В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу - РИА Новости, 01.08.2022
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:31
2022-08-01T12:31
2022-08-01T12:31
экономика
газпром
санкции в отношении россии
санкции
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать."Нет, дополнительных комментариев нет. "Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные... искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, ...ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, санкции в отношении россии, санкции, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу
Песков: сложности в поставки газа привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать