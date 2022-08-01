https://ria.ru/20220801/gaz-1806380786.html

В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу

В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу - РИА Новости, 01.08.2022

В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:31

2022-08-01T12:31

2022-08-01T12:31

экономика

газпром

санкции в отношении россии

санкции

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать."Нет, дополнительных комментариев нет. "Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные... искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, ...ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, санкции в отношении россии, санкции, дмитрий песков