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Максим Фадеев показал редкое фото своей жены - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220801/fadeev-1806490613.html
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены - РИА Новости, 01.08.2022
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены
Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:41
2022-08-01T17:41
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда она сможет выйти за продюсера замуж.В браке с Натальей продюсер состоит около 30 лет: вместе они воспитывают сына Савву.Ранее одна из бывших подопечных Фадеева Ольга Серябкина заявила, что не против вернуться к совместной работе с продюсером.
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знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес
17:41 01.08.2022
 
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены

Максим Фадеев показал редкое фото своей жены Натальи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда она сможет выйти за продюсера замуж.

"Я женат", – лаконично написал Фадеев.

В браке с Натальей продюсер состоит около 30 лет: вместе они воспитывают сына Савву.

"Наташа! Достойная и прекрасная", "Счастье любит тишину", "Замечательное фото", "Красивая пара", – отреагировали в комментариях.

Ранее одна из бывших подопечных Фадеева Ольга Серябкина заявила, что не против вернуться к совместной работе с продюсером.
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