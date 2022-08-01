https://ria.ru/20220801/fadeev-1806490613.html

Максим Фадеев показал редкое фото своей жены

Максим Фадеев показал редкое фото своей жены - РИА Новости, 01.08.2022

Максим Фадеев показал редкое фото своей жены

Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:41

2022-08-01T17:41

2022-08-01T17:41

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максим фадеев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда она сможет выйти за продюсера замуж.В браке с Натальей продюсер состоит около 30 лет: вместе они воспитывают сына Савву.Ранее одна из бывших подопечных Фадеева Ольга Серябкина заявила, что не против вернуться к совместной работе с продюсером.

https://ria.ru/20220729/fadeev-1805937184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес