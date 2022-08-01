https://ria.ru/20220801/fadeev-1806490613.html
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены - РИА Новости, 01.08.2022
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены
Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:41
2022-08-01T17:41
2022-08-01T17:41
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Максим Фадеев во время общения с подписчиками в социальных сетях неожиданно опубликовал совместное фото с женой. Поводом стал шуточный вопрос поклонницы, когда она сможет выйти за продюсера замуж.В браке с Натальей продюсер состоит около 30 лет: вместе они воспитывают сына Савву.Ранее одна из бывших подопечных Фадеева Ольга Серябкина заявила, что не против вернуться к совместной работе с продюсером.
https://ria.ru/20220729/fadeev-1805937184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены
Максим Фадеев показал редкое фото своей жены Натальи