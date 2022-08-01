Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/eskalatsiya-1806302562.html
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово
Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:27
2022-08-01T00:27
в мире
косово
сербия
оон
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806282325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7f01d955cfc2913080443d4530791bf.jpg
ООН, 1 авг — РИА Новости. Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, сообщили РИА Новости в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК)."Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех", — добавила Зиадэ, слова которой привели в миссии.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806301403.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806282325_245:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_82587c807e7b6abbc62e2d7bfc85c08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, оон, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии
00:27 01.08.2022
 
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово

Спецпредставитель генсека ООН Кэролайн Зиадэ призвала избегать эскалации в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Косово на КПП "Брняк"
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Косово на КПП "Брняк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 авг — РИА Новости. Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, сообщили РИА Новости в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).
"Спецпредставитель генсека и глава МООНК Кэролайн Зиадэ с обеспокоенностью следит за развитием событий на севере Косово. Она призывает к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации", — отметили в миссии.
"Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех", — добавила Зиадэ, слова которой привели в миссии.
Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
00:10
Полиция самопровозглашенного Косово стягивает силы на север края, пишет СМИ
 
В миреКосовоСербияООНЕвросоюзОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала