https://ria.ru/20220801/eskalatsiya-1806302562.html

Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово

Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово

Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:27

2022-08-01T00:27

2022-08-01T00:27

в мире

косово

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евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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ООН, 1 авг — РИА Новости. Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, сообщили РИА Новости в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК)."Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех", — добавила Зиадэ, слова которой привели в миссии.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806301403.html

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в мире, косово, сербия, оон, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии