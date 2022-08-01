https://ria.ru/20220801/eskalatsiya-1806302562.html
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово
Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:27
2022-08-01T00:27
2022-08-01T00:27
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обострение ситуации на границе косово и сербии
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ООН, 1 авг — РИА Новости. Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, сообщили РИА Новости в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК)."Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех", — добавила Зиадэ, слова которой привели в миссии.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
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в мире, косово, сербия, оон, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии
Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать эскалации в Косово
Спецпредставитель генсека ООН Кэролайн Зиадэ призвала избегать эскалации в Косово