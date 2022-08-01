https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

РЭЦ: промышленную продукцию будет легче отправлять на экспорт

РЭЦ: промышленную продукцию будет легче отправлять на экспорт - РИА Новости, 01.08.2022

РЭЦ: промышленную продукцию будет легче отправлять на экспорт

Получение компенсации за транспортировку промышленной продукции на экспорт через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) станет еще доступнее, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:33

2022-08-01T16:33

2022-08-01T16:33

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

экспорт

вероника никишина

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Получение компенсации за транспортировку промышленной продукции на экспорт через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) станет еще доступнее, сообщает РЭЦ.Ранее соответствующим постановлением правительства РФ российским экспортерам упростили получение господдержки на транспортировку промышленной продукции на внешние рынки.Она добавила, что "РЭЦ активно помогает компаниям перестраивать логистические цепочки и искать новые рынки для их продукции. Российский экспортный центр аккумулирует предложения бизнеса для упрощения процедур получения поддержки, в частности, уже отменены штрафы при использовании компенсаций".В РЭЦ напомнили, что постановление правительства "О государственной поддержке российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции" приостанавливает проведение конкурсов по 31 декабря 2024 года и вводит на это время новые правила.Во-первых, до 31 декабря 2024 года господдержка будет предоставляться по мере подачи заявок, а не на основе конкурса, пока не закончатся выделенные на эту программу средства.Во-вторых, больше не требуется наличие действующего заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. А также появилась возможность оказания услуг экспортеру не только российскими, но и иностранными перевозчиками.Одновременно с 1 января 2023 года предельный размер господдержки увеличивается с 11% до 25% стоимости поставленной продукции, а также лимит на одну организацию в течение календарного года устанавливается на уровне 300 миллионов рублей.В 2022 году организация из обрабатывающих отраслей промышленности может подать документы на получение поддержки в срок до 15 сентября 2022 года (для организаций из отраслей машиностроения и прочих отраслей поддержка в 2022 году оказывается в рамках постановления правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496). В период проведения отбора подача заявок осуществляется организацией не чаще одного раза в календарный месяц.

https://ria.ru/20220708/prodvizhenie-1801269876.html

https://ria.ru/20220720/eksportery-1803879220.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, экспорт, вероника никишина