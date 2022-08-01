https://ria.ru/20220801/ekonomika-1806367642.html
Мишустин заявил, что российская экономика открыта для других стран
Мишустин заявил, что российская экономика открыта для других стран - РИА Новости, 01.08.2022
Мишустин заявил, что российская экономика открыта для других стран
Российская экономика по-прежнему открыта для стран, которые хотят развивать с нами отношения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание с... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:50
2022-08-01T11:50
2022-08-01T11:52
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская экономика по-прежнему открыта для стран, которые хотят развивать с нами отношения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами."Наращивание несырьевого экспорта - это важнейшая задача, которая поставлена перед нами президентом. И российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения", - сказал Мишустин.Он отметил, что в условиях санкционных ограничений российские производители, поставщики сталкиваются с дополнительными проблемами и издержками."Чтобы поддержать такие компании, правительство упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции, а также более чем в два раза увеличивает максимальный размер такой выплаты - с 11% до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров", - сообщил он. На эти цели, по словам премьера, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.В рамках нового упрощенного режима для получения этой субсидии компаниям не придется заранее подавать заявку с указанием объемов планируемых перевозок и проходить сложную процедуру отбора: все необходимые документы можно будет предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки. Причем сделать это можно как через цифровую платформу "Мой экспорт", так и в привычном бумажном виде, пообещал он."Прошу Министерство промышленности и торговли и Российский экспортный центр как можно быстрее организовать эту работу по новым правилам, которые будут действовать в текущем году и в следующем", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20220729/ekonomika-1805935184.html
https://ria.ru/20220730/evropa-1806033879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
11:50 01.08.2022 (обновлено: 11:52 01.08.2022)
Мишустин заявил, что российская экономика открыта для других стран
Премьер Мишустин: российская экономика открыта для всех стран, стремящихся к партнерству
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская экономика по-прежнему открыта для стран, которые хотят развивать с нами отношения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами.
"Наращивание несырьевого экспорта - это важнейшая задача, которая поставлена перед нами президентом. И российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в условиях санкционных ограничений российские производители, поставщики сталкиваются с дополнительными проблемами и издержками.
"Чтобы поддержать такие компании, правительство упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции, а также более чем в два раза увеличивает максимальный размер такой выплаты - с 11% до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров", - сообщил он. На эти цели, по словам премьера, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.
В рамках нового упрощенного режима для получения этой субсидии компаниям не придется заранее подавать заявку с указанием объемов планируемых перевозок и проходить сложную процедуру отбора: все необходимые документы можно будет предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки. Причем сделать это можно как через цифровую платформу "Мой экспорт", так и в привычном бумажном виде, пообещал он.
"Прошу Министерство промышленности и торговли и Российский экспортный центр как можно быстрее организовать эту работу по новым правилам, которые будут действовать в текущем году и в следующем", - сказал глава правительства.