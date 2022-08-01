https://ria.ru/20220801/egipet-1806369732.html

Эксперты рассказали о первом египетском лоукосторе

Эксперты рассказали о первом египетском лоукосторе - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперты рассказали о первом египетском лоукосторе

В Египте назвали сроки запуска бюджетной авиакомпании и стартовую стоимость билетов на ее внутренние рейсы, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:20

2022-08-01T14:20

2022-08-01T14:20

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Египте назвали сроки запуска бюджетной авиакомпании и стартовую стоимость билетов на ее внутренние рейсы, сообщает АТОР.По информации министерства авиации Египта, Air Sphinx начнет полетную деятельность в октябре 2022 года. Набор персонала уже открыт и продлится до середины августа.На первом этапе во флоте бюджетной авиакомпании будет девять самолетов, контракты на аренду которых уже подписаны. В первом квартале 2023 года их количество планируется удвоить.Базовым для нового перевозчика станет новый международный аэропорт Сфинкс, построенный недалеко от плато Гиза под будущий мегапроект – Великий Египетский музей (GEM). Если сроки не изменятся, он откроется для туристов до конца этого года.В первую очередь, Air Sphinx нацелена на выполнение международных рейсов в Европу; на внутреннем рынке это будут перелеты для стимулирования экскурсионного туризма. В маршрутной сети предполагаются рейсы в Каир (аэропорт Сфинкс), Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу и Марса-Алам.В сравнении с регулярными перелетами, тарифы будут в полтора-два раза ниже – от 1500 фунтов (около 5000 рублей), на внутренних перелетах из Луксора, Шарм-эль-Шейха и Хургады – от 1800 фунтов (почти 6 000 рублей).По словам министра гражданской авиации Египта Мухаммеда Манара, Air Sphinx должен работать по классической лоукост-модели, где большинство услуг, включая багаж, выбор места в самолете, еда или напитки, будут доступны за дополнительную плату.Российские эксперты не сомневаются, что наши направления лежат в сфере интересов Air Sphinx. Но для начала египетскому лоукостеру надо решить проблемы со страховкой, покрывающей полеты в Россию.По его оценкам, если египетский лоукостер полетит в Россию, то тарифы будут на 20-25 процентов ниже, чем те, что сейчас на рейсах между Москвой и Каиром предлагает EgyptAir.Как добавляют источники, с получением допусков на полеты в Россию у Air Sphinx вряд ли возникнут проблемы. Так что вполне можно ожидать прихода египетского перевозчика в нашу страну в зимнем сезоне.

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https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html

https://ria.ru/20220705/egipet-1800458192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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