https://ria.ru/20220801/dtp-1806430405.html
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 01.08.2022
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Грузовик с полуприцепом столкнулся с двумя легковушками на трассе под Волгоградом, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД по Волгоградской... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:40
2022-08-01T14:40
2022-08-01T14:40
происшествия
авто
волгоградская область
ford motor
bmw x5
mercedes
дубовский район
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ВОЛГОГРАД, 1 авг – РИА Новости. Грузовик с полуприцепом столкнулся с двумя легковушками на трассе под Волгоградом, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник в 12.30 на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области грузовик Mercedes с полуприцепом столкнулся с Ford и BMW."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford и пассажир автомобиля BMW погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.В ДТП пострадали еще три человека, в том числе двое детей. "Травмы получили один из пассажиров автомобиля BMW и двое несовершеннолетних пассажиров с двух легковых иномарок", - отмечается в сообщении.На участке трассы, где произошла авария, затруднено движение.
https://ria.ru/20220801/dtp-1806315787.html
волгоградская область
дубовский район
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происшествия, авто, волгоградская область, ford motor, bmw x5, mercedes, дубовский район
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
ГУ МВД: под Волгоградом в ДТП с участием грузовика и легковушек погибли три человека