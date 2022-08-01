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В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 01.08.2022
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В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 01.08.2022
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Грузовик с полуприцепом столкнулся с двумя легковушками на трассе под Волгоградом, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД по Волгоградской... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:40
2022-08-01T14:40
происшествия
авто
волгоградская область
ford motor
bmw x5
mercedes
дубовский район
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ВОЛГОГРАД, 1 авг – РИА Новости. Грузовик с полуприцепом столкнулся с двумя легковушками на трассе под Волгоградом, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник в 12.30 на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области грузовик Mercedes с полуприцепом столкнулся с Ford и BMW."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford и пассажир автомобиля BMW погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.В ДТП пострадали еще три человека, в том числе двое детей. "Травмы получили один из пассажиров автомобиля BMW и двое несовершеннолетних пассажиров с двух легковых иномарок", - отмечается в сообщении.На участке трассы, где произошла авария, затруднено движение.
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происшествия, авто, волгоградская область, ford motor, bmw x5, mercedes, дубовский район
14:40 01.08.2022
 
В ДТП под Волгоградом погибли три человека

ГУ МВД: под Волгоградом в ДТП с участием грузовика и легковушек погибли три человека

© Фото : ГУ МВД по Волгоградской областиНа месте ДТП в Волгоградской области. 1 августа 2022
На месте ДТП в Волгоградской области. 1 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : ГУ МВД по Волгоградской области
На месте ДТП в Волгоградской области. 1 августа 2022
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 авг – РИА Новости. Грузовик с полуприцепом столкнулся с двумя легковушками на трассе под Волгоградом, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник в 12.30 на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области грузовик Mercedes с полуприцепом столкнулся с Ford и BMW.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford и пассажир автомобиля BMW погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
В ДТП пострадали еще три человека, в том числе двое детей. "Травмы получили один из пассажиров автомобиля BMW и двое несовершеннолетних пассажиров с двух легковых иномарок", - отмечается в сообщении.
На участке трассы, где произошла авария, затруднено движение.
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ПроисшествияАвтоВолгоградская областьFord MotorBMW X5MercedesДубовский район
 
 
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