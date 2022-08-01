https://ria.ru/20220801/dtp-1806324882.html

В Приморье микроавтобус столкнулся с такси, есть пострадавшие

В Приморье микроавтобус столкнулся с такси, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2022

В Приморье микроавтобус столкнулся с такси, есть пострадавшие

Три человека госпитализированы после столкновения микроавтобуса и такси на трассе "Хабаровск - Владивосток", сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:50

2022-08-01T09:50

2022-08-01T09:50

происшествия

приморский край

надеждинский район

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Три человека госпитализированы после столкновения микроавтобуса и такси на трассе "Хабаровск - Владивосток", сообщает УМВД РФ по региону.Ранее в социальных сетях региона распространились видео и фото аварии, где очевидцы запечатлели серьёзно покореженные автомобили участников ДТП.Сообщение об аварии в Надеждинском районе Приморского края поступило в 12.10 (05.10 мск). Предварительно установлено, что на 701-м километре автодороги "Хабаровск - Владивосток" 74-летний водитель Toyota Hiace, двигаясь со стороны Уссурийска в направлении Владивостока, собирался осуществить разворот через двойную сплошную линию разметки, что стало неожиданностью для мужчины, находившегося за рулем такси Toyota Prius. И он не смог среагировать, чтобы избежать столкновения."В результате ДТП травмированы 3 человека – водители обоих транспортных средств (74-летний и 22-летний мужчины) и пассажир Toyota Prius (25-летняя женщина). Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобили участников ДТП оперативно убрали с проезжей части, движение автотранспорта на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме. Причины ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, устанавливаются, назначено проведение ряда исследований.

https://ria.ru/20220602/avarii-1792614758.html

приморский край

надеждинский район

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, надеждинский район, уссурийск