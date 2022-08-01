https://ria.ru/20220801/dtp-1806315787.html

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 01.08.2022

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:19

2022-08-01T08:19

2022-08-01T10:34

происшествия

пермский край

дтп

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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.По данным ведомства, ДТП произошло вечером 31 июля на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае. Автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. От удара фуру отбросило на "встречку", по которой в этот момент двигались два автомобиля - "Лада" и Nissan."В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.Также в аварии пострадали водитель и пассажир "Лады", они госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

пермский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, дтп