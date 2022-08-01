https://ria.ru/20220801/dtp-1806315787.html
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 01.08.2022
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:19
2022-08-01T08:19
2022-08-01T10:34
происшествия
пермский край
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806333258_177:0:1224:589_1920x0_80_0_0_c2aafdccb8863bb9c37f72019cf7d101.jpg
ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.По данным ведомства, ДТП произошло вечером 31 июля на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае. Автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. От удара фуру отбросило на "встречку", по которой в этот момент двигались два автомобиля - "Лада" и Nissan."В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.Также в аварии пострадали водитель и пассажир "Лады", они госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806333258_308:0:1093:589_1920x0_80_0_0_8a9766b15b62324fa52a4a300d76a7a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, дтп
08:19 01.08.2022 (обновлено: 10:34 01.08.2022)
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой
Четыре человека погибли при столкновении иномарки с фурой на трассе Полазна — Чусовой