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В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 01.08.2022
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В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 01.08.2022
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:19
2022-08-01T10:34
происшествия
пермский край
дтп
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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.По данным ведомства, ДТП произошло вечером 31 июля на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае. Автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. От удара фуру отбросило на "встречку", по которой в этот момент двигались два автомобиля - "Лада" и Nissan."В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.Также в аварии пострадали водитель и пассажир "Лады", они госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка, добавили в ведомстве.
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происшествия, пермский край, дтп
08:19 01.08.2022 (обновлено: 10:34 01.08.2022)
 
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с фурой

Четыре человека погибли при столкновении иномарки с фурой на трассе Полазна — Чусовой

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюДТП на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае
ДТП на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легковушки и большегруза на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером 31 июля на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае. Автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. От удара фуру отбросило на "встречку", по которой в этот момент двигались два автомобиля - "Лада" и Nissan.
"В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Также в аварии пострадали водитель и пассажир "Лады", они госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияПермский крайДТП
 
 
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