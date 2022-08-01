https://ria.ru/20220801/donetsk-1806506237.html
Грызлов сравнил Донецк с Брестом
Грызлов сравнил Донецк с Брестом - РИА Новости, 01.08.2022
Грызлов сравнил Донецк с Брестом
В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:24
2022-08-01T18:24
2022-08-01T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
брест
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
белоруссия
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту, заявил председатель Бюро Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов."В 20-м веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжелую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побежден. СВО проводится по плану. Россия своих не бросает. И те задачи, которые мы перед собой ставим, решаются", - сказал Грызлов на заседании Бюро.Он добавил, что необходимо обеспечить людям на территориях все условия для жизни и работы.
https://ria.ru/20220727/brest-1805390678.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Грызлов сравнил Донецк с Брестом
Грызлов: Донецк в 2014-м, как Брест в 1941-м, первым принял на себя удар фашистов