https://ria.ru/20220801/donetsk-1806506237.html

Грызлов сравнил Донецк с Брестом

Грызлов сравнил Донецк с Брестом - РИА Новости, 01.08.2022

Грызлов сравнил Донецк с Брестом

В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:24

2022-08-01T18:24

2022-08-01T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

брест

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

белоруссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764958778_107:0:2968:1609_1920x0_80_0_0_80c8f1c2f10a10d15d2e26b83a619125.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту, заявил председатель Бюро Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов."В 20-м веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжелую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побежден. СВО проводится по плану. Россия своих не бросает. И те задачи, которые мы перед собой ставим, решаются", - сказал Грызлов на заседании Бюро.Он добавил, что необходимо обеспечить людям на территориях все условия для жизни и работы.

https://ria.ru/20220727/brest-1805390678.html

брест

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

белоруссия

украина

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, брест, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, белоруссия, украина, германия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр, единая россия, борис грызлов