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Грызлов сравнил Донецк с Брестом - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/donetsk-1806506237.html
Грызлов сравнил Донецк с Брестом
Грызлов сравнил Донецк с Брестом - РИА Новости, 01.08.2022
Грызлов сравнил Донецк с Брестом
В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:24
2022-08-01T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
брест
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
белоруссия
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту, заявил председатель Бюро Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов."В 20-м веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжелую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побежден. СВО проводится по плану. Россия своих не бросает. И те задачи, которые мы перед собой ставим, решаются", - сказал Грызлов на заседании Бюро.Он добавил, что необходимо обеспечить людям на территориях все условия для жизни и работы.
https://ria.ru/20220727/brest-1805390678.html
брест
россия
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в мире, брест, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, белоруссия, украина, германия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр, единая россия, борис грызлов
18:24 01.08.2022
 
Грызлов сравнил Донецк с Брестом

Грызлов: Донецк в 2014-м, как Брест в 1941-м, первым принял на себя удар фашистов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Борис Грызлов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов, вместе с Брестом оба города являются теми, кто сплотился в эту тяжелую минуту, заявил председатель Бюро Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
"В 20-м веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в 21 веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжелую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побежден. СВО проводится по плану. Россия своих не бросает. И те задачи, которые мы перед собой ставим, решаются", - сказал Грызлов на заседании Бюро.
Он добавил, что необходимо обеспечить людям на территориях все условия для жизни и работы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрестРоссияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаБелоруссияУкраинаГерманияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Ситуация в ДНР и ЛНРЕдиная РоссияБорис Грызлов
 
 
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