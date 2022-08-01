Турчак рассказал, что жители Донбасса стали возвращаться домой
Секретарь генсовета ЕР Турчак: фиксируется тенденция, что люди возвращаются на Донбасс
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о том, что люди начали возвращаться в Донбасс, "они хотят жить у себя дома".
"Мы фиксируем обратную тенденцию – люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома", - сказал Турчак на заседании бюро Высшего совета партии.
Он напомнил, что "Единая Россия" помогает беженцам на территории России. Всего развернуто 647 пунктов временного размещения в 59 регионах РФ, где находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. За каждым ПВР закреплен ответственный депутат от партии регионального или местного уровня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.