https://ria.ru/20220801/donbass-1806498734.html

Турчак рассказал, что жители Донбасса стали возвращаться домой

Турчак рассказал, что жители Донбасса стали возвращаться домой - РИА Новости, 01.08.2022

Турчак рассказал, что жители Донбасса стали возвращаться домой

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о том, что люди начали возвращаться в Донбасс, "они хотят жить у себя дома". РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:00

2022-08-01T18:00

2022-08-01T18:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей турчак

единая россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774446708_0:151:2782:1716_1920x0_80_0_0_3b7dff4f351884a5ccf0da5c74f379d5.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о том, что люди начали возвращаться в Донбасс, "они хотят жить у себя дома"."Мы фиксируем обратную тенденцию – люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома", - сказал Турчак на заседании бюро Высшего совета партии.Он напомнил, что "Единая Россия" помогает беженцам на территории России. Всего развернуто 647 пунктов временного размещения в 59 регионах РФ, где находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. За каждым ПВР закреплен ответственный депутат от партии регионального или местного уровня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей турчак, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр