https://ria.ru/20220801/don-1806522978.html
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем - РИА Новости, 01.08.2022
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем
Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:37
2022-08-01T19:37
2022-08-01T19:37
происшествия
жкх
хохольский район
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон.В частности, в ходе проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных возле поселка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чье пользование, в том числе для сброса сточных вод, передан водный объект, где нашли холерный вибрион. Также будут изучены "основания предоставления водного объекта в пользование".
https://ria.ru/20220530/telo-1791741355.html
хохольский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, хохольский район
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем
Прокуратура проверяет данные о наличии холерного вибриона в реке Дон