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Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем - РИА Новости, 01.08.2022
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Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем - РИА Новости, 01.08.2022
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем
Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:37
2022-08-01T19:37
происшествия
жкх
хохольский район
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон.В частности, в ходе проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных возле поселка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чье пользование, в том числе для сброса сточных вод, передан водный объект, где нашли холерный вибрион. Также будут изучены "основания предоставления водного объекта в пользование".
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хохольский район
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происшествия, жкх, хохольский район
19:37 01.08.2022
 
Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем

Прокуратура проверяет данные о наличии холерного вибриона в реке Дон

© Depositphotos / SvetlanaIsochenkoВид на реку Дон
Вид на реку Дон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / SvetlanaIsochenko
Вид на реку Дон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон.
"Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об обнаружении в реке Дон непатогенного холерного вибриона", - сообщает в понедельник надзорное ведомство.
В частности, в ходе проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных возле поселка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чье пользование, в том числе для сброса сточных вод, передан водный объект, где нашли холерный вибрион. Также будут изучены "основания предоставления водного объекта в пользование".
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