https://ria.ru/20220801/don-1806522978.html

Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем

Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем - РИА Новости, 01.08.2022

Прокуратура проверяет данные о холерном вибрионе в реке Дон под Воронежем

Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:37

2022-08-01T19:37

2022-08-01T19:37

происшествия

жкх

хохольский район

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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон.В частности, в ходе проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных возле поселка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чье пользование, в том числе для сброса сточных вод, передан водный объект, где нашли холерный вибрион. Также будут изучены "основания предоставления водного объекта в пользование".

https://ria.ru/20220530/telo-1791741355.html

хохольский район

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, хохольский район