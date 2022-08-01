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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:43
2022-08-01T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
нато
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, нато, сша
23:43 01.08.2022
 
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Ворошиловскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаНАТОСША
 
 
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