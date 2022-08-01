17:25 01.08.2022 (обновлено: 17:54 01.08.2022)
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка
Пушилин: силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка
Бойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики развивают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки", — сказал он.
Кроме того, бойцы ДНР закрепились в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки, добавил Пушилин.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который за последние семь лет украинские силовики превратили в мощный укрепрайон. Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка. С позиций в районе этих поселков ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.