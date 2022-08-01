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Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/dnr-1806488082.html
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка - РИА Новости, 01.08.2022
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка
Войска Донецкой Народной Республики развивают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:25
2022-08-01T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
ясиноватая
константиновка
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики развивают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, бойцы ДНР закрепились в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки, добавил Пушилин.Авдеевка — северный пригород Донецка, который за последние семь лет украинские силовики превратили в мощный укрепрайон. Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка. С позиций в районе этих поселков ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, константиновка
17:25 01.08.2022 (обновлено: 17:54 01.08.2022)
 
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка

Пушилин: силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики развивают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки", — сказал он.

Кроме того, бойцы ДНР закрепились в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки, добавил Пушилин.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который за последние семь лет украинские силовики превратили в мощный укрепрайон. Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка. С позиций в районе этих поселков ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаЯсиноватаяКонстантиновка
 
 
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