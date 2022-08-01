https://ria.ru/20220801/dnr-1806488082.html

Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка

Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка - РИА Новости, 01.08.2022

Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка

Войска Донецкой Народной Республики развивают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:25

2022-08-01T17:25

2022-08-01T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

константиновка

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики развивают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, бойцы ДНР закрепились в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки, добавил Пушилин.Авдеевка — северный пригород Донецка, который за последние семь лет украинские силовики превратили в мощный укрепрайон. Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка. С позиций в районе этих поселков ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

константиновка

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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, константиновка