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ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 01.08.2022
ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:31
2022-08-01T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что в 14.00 было выпущено еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города также со стороны Невельского.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато
14:31 01.08.2022
 
ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 14.00 было выпущено еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города также со стороны Невельского.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаНАТО
 
 
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