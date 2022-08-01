ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 14.00 было выпущено еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города также со стороны Невельского.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.