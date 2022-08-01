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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 01.08.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ за сутки уничтожила более 30 украинских военных, две установки РСЗО "Град", подавила две огневые точки. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:13
2022-08-01T11:13
2022-08-01T11:13
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ за сутки уничтожила более 30 украинских военных, две установки РСЗО "Град", подавила две огневые точки."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля и более 30 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 30 человек