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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 01.08.2022

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ за сутки уничтожила более 30 украинских военных, две установки РСЗО "Град", подавила две огневые точки. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:13

2022-08-01T11:13

2022-08-01T11:13

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ за сутки уничтожила более 30 украинских военных, две установки РСЗО "Град", подавила две огневые точки."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля и более 30 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия