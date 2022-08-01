Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, в какой больнице находится Чубайс - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/chubays-1806489772.html
Стало известно, в какой больнице находится Чубайс
Стало известно, в какой больнице находится Чубайс - РИА Новости, 01.08.2022
Стало известно, в какой больнице находится Чубайс
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии, в настоящее время... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:33
2022-08-01T17:33
в мире
сардиния
италия
анатолий чубайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/16/1560081605_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_d124a6de5121d9d1c30a8d3234b930e8.jpg
РИМ, 1 авг – РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии, в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, стало известно РИА Новости из местных медицинских источников.В самой больнице Mater Olbia Hospital РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть информацию по поводу госпитализации Чубайса, сославшись на конфиденциальность этих данных.Ранее в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на "некоторые свидетельства" сообщило о том, что именно во время отдыха на Изумрудном побережье российский политик почувствовал недомогание.В воскресенье телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. В своем Telegram-канале она привела слова самого Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".Итальянское информагентство Ansa также сообщило, что Чубайс находится в больнице в Олбии. Со ссылкой на компетентные источники, оно указало, что "опасность его жизни не угрожает", и что в лечебном учреждении ожидают результаты анализов, которые были направлены в другую медицинскую лабораторию.В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу, Чубайс часто посещал Италию, "курсируя между Сардинией и Тосканой, где он имеет собственность".Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
https://ria.ru/20220801/chubays-1806416163.html
https://ria.ru/20220801/chubays-1806375492.html
сардиния
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/16/1560081605_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3a243e9366ff3f57c62fc69c8040a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сардиния, италия, анатолий чубайс
17:33 01.08.2022
 
Стало известно, в какой больнице находится Чубайс

Медицинские источники: Чубайс находится в больнице Mater Olbia Hospital на Сардинии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 авг – РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии, в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, стало известно РИА Новости из местных медицинских источников.
"Состояние пациента не вызывает у врачей серьезных опасений", - заявил источник агентства.
В самой больнице Mater Olbia Hospital РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть информацию по поводу госпитализации Чубайса, сославшись на конфиденциальность этих данных.
Ранее в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на "некоторые свидетельства" сообщило о том, что именно во время отдыха на Изумрудном побережье российский политик почувствовал недомогание.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 13:59
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса
В воскресенье телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. В своем Telegram-канале она привела слова самого Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".
Итальянское информагентство Ansa также сообщило, что Чубайс находится в больнице в Олбии. Со ссылкой на компетентные источники, оно указало, что "опасность его жизни не угрожает", и что в лечебном учреждении ожидают результаты анализов, которые были направлены в другую медицинскую лабораторию.
В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу, Чубайс часто посещал Италию, "курсируя между Сардинией и Тосканой, где он имеет собственность".
Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:13
В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления
 
В миреСардинияИталияАнатолий Чубайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала