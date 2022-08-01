https://ria.ru/20220801/chubays-1806489772.html

Стало известно, в какой больнице находится Чубайс

Стало известно, в какой больнице находится Чубайс - РИА Новости, 01.08.2022

Стало известно, в какой больнице находится Чубайс

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии, в настоящее время... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:33

2022-08-01T17:33

2022-08-01T17:33

в мире

сардиния

италия

анатолий чубайс

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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии, в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, стало известно РИА Новости из местных медицинских источников.В самой больнице Mater Olbia Hospital РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть информацию по поводу госпитализации Чубайса, сославшись на конфиденциальность этих данных.Ранее в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на "некоторые свидетельства" сообщило о том, что именно во время отдыха на Изумрудном побережье российский политик почувствовал недомогание.В воскресенье телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. В своем Telegram-канале она привела слова самого Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".Итальянское информагентство Ansa также сообщило, что Чубайс находится в больнице в Олбии. Со ссылкой на компетентные источники, оно указало, что "опасность его жизни не угрожает", и что в лечебном учреждении ожидают результаты анализов, которые были направлены в другую медицинскую лабораторию.В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу, Чубайс часто посещал Италию, "курсируя между Сардинией и Тосканой, где он имеет собственность".Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.

https://ria.ru/20220801/chubays-1806416163.html

https://ria.ru/20220801/chubays-1806375492.html

сардиния

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сардиния, италия, анатолий чубайс